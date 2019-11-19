İslami yatırımda 13'üncü sıradayız

Global İslami Ekonomiler 2019-2020 Görünüm Raporu, kamuoyu ile paylaşıldı. Rapor, helal ürünler, İslami finans ve İslami yaşam tarzı sektörlerini kapsayan alanlarda, İslam ekonomisinin devam eden küresel büyümesine ilişkin yıllık bir güncelleme sunuyor.

2024'TE 3,4 TRİLYON DOLAR OLACAK

DinarStandard tarafından hazırlanan bu yılki rapor, Müslümanların, 2018'de gıda, turizm, finans, ilaç ve yaşam tarzı sektörlerinde yaptığı harcamaların toplam tutarının 2,2 trilyona ulaştığını tahmin etti. Bu harcamalar yıllık bazda yüzde 5,2'lik sağlıklı bir büyümeye denk geldi.

Harcamaların 2024 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 6,2'lik bir büyüme ortalaması ile 2024’te 3,2 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, 2018'de 2,5 trilyon dolara çıkan küresel İslami finans varlıklarının 2024'te 3,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

MALEZYA BİRİNCİ

Bu yıl 73 ülkenin yer aldığı Küresel İslam Ekonomisi Endeksinde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan ilk 4 sırayı aldı. Ülkelerin, İslami finans, helal turizm, helal gıda, tesettür gibi İslami sektörlerdeki piyasa gelişimlerinin baz alındığı endekste Türkiye 13. sırada yer aldı. İslami ekonomilerde yatırım faaliyetleri, bir önceki yıla göre yüzde 399 büyüme ile 2018'de 1,2 trilyon dolara ulaştı. Bu yatırımların yüzde 54'ü helal ürün, yüzde 42’si İslami finans ve yüzde 4’ü İslami yaşam tarzı alanında gerçekleşti.

TÜRKİYE 51 MİLYAR $ HARCADI

2018'de İslami ekonomi sektörlerinde 212,5 milyar dolar harcayan ve Global İslam Ekonomisinde büyük bir güç oluşturan Türkiye, Küresel İslam Ekonomisi endeksinde 13. en iyi ülke olarak seçildi. İslami finans sektörünün gelişmiş düzeyde olduğu Türkiye’de İslami finans varlıklarının toplam değeri 51,2 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl tüm dünyadan 6,4 milyon Müslüman turisti ağırlayarak helal turizm alanında ağırlığını koruyan Türkiye, İslam ülkelerine 548 milyon dolarlık helal et ihracatı gerçekleştirdi.