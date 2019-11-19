Ekonomi İslami yatırımda 13üncü sıradayız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İslami yatırımda 13'üncü sıradayız

Küresel İslam Ekonomisi Endeksinde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan ilk 4 sırayı aldı. İslami finans, helal turizm, helal gıda, tesettür gibi İslami sektörlerin baz alındığı endekste Türkiye 13. sırada yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Global İslami Ekonomiler 2019-2020 Görünüm Raporu, kamuoyu ile paylaşıldı. Rapor, helal ürünler, İslami finans ve İslami yaşam tarzı sektörlerini kapsayan alanlarda, İslam ekonomisinin devam eden küresel büyümesine ilişkin yıllık bir güncelleme sunuyor.

2024'TE 3,4 TRİLYON DOLAR OLACAK

DinarStandard tarafından hazırlanan bu yılki rapor, Müslümanların, 2018'de gıda, turizm, finans, ilaç ve yaşam tarzı sektörlerinde yaptığı harcamaların toplam tutarının 2,2 trilyona ulaştığını tahmin etti. Bu harcamalar yıllık bazda yüzde 5,2'lik sağlıklı bir büyümeye denk geldi.

Harcamaların 2024 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 6,2'lik bir büyüme ortalaması ile 2024’te 3,2 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, 2018'de 2,5 trilyon dolara çıkan küresel İslami finans varlıklarının 2024'te 3,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

MALEZYA BİRİNCİ

Bu yıl 73 ülkenin yer aldığı Küresel İslam Ekonomisi Endeksinde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan ilk 4 sırayı aldı. Ülkelerin, İslami finans, helal turizm, helal gıda, tesettür gibi İslami sektörlerdeki piyasa gelişimlerinin baz alındığı endekste Türkiye 13. sırada yer aldı. İslami ekonomilerde yatırım faaliyetleri, bir önceki yıla göre yüzde 399 büyüme ile 2018'de 1,2 trilyon dolara ulaştı. Bu yatırımların yüzde 54'ü helal ürün, yüzde 42’si İslami finans ve yüzde 4’ü İslami yaşam tarzı alanında gerçekleşti.

  • TÜRKİYE 51 MİLYAR $ HARCADI
  • 2018'de İslami ekonomi sektörlerinde 212,5 milyar dolar harcayan ve Global İslam Ekonomisinde büyük bir güç oluşturan Türkiye, Küresel İslam Ekonomisi endeksinde 13. en iyi ülke olarak seçildi. İslami finans sektörünün gelişmiş düzeyde olduğu Türkiye’de İslami finans varlıklarının toplam değeri 51,2 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl tüm dünyadan 6,4 milyon Müslüman turisti ağırlayarak helal turizm alanında ağırlığını koruyan Türkiye, İslam ülkelerine 548 milyon dolarlık helal et ihracatı gerçekleştirdi.

Tarımda marka olacağız
EKONOMİ
Tarımda marka olacağız
İsrail işgalini tanıdılar

İsrail işgalini tanıdılar

İşgal altındaki Batı Şeria ile ilgili hukuksuz açıklama.
Terfiler, ödüller ve görevlendirmelere düzenleme

Terfiler, ödüller ve
görevlendirmelere düzenleme

​İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler TBMM'de.
Alman ordusu dökülüyor

Alman ordusu dökülüyor

Helikopter ve tanklar görev yapamaz durumda.
3 yıl daha uzatılacak

3 yıl daha uzatılacak

​AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
Temizlenmezse <br>harekatı başlatacağız

Temizlenmezse
harekatı başlatacağız

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Rusya'ya uyarı.
Sit alanı ilan edilecek

Sit alanı ilan edilecek

​Bakan Kurum, Dipsiz Göl ile ilgili atılacak adımları açıkladı.

Şiddetle kınıyoruz

Şiddetle kınıyoruz

AK Parti MYK sonrası iç ve dış siyasetle ilgili önemli açıklamalar.

Yapılan saygısızlığı kınıyoruz

Yapılan saygısızlığı kınıyoruz

​Dışişleri Bakanlığı, Norveç'te yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.
İlk saldırısı değilmiş

İlk saldırısı değilmiş

Karaköy'de genç kıza saldıran kadının komşuları konuştu.
Yarın yıkılacak

Yarın yıkılacak

Bakan Kurum talimat verdi, hileleri tek tek ortaya çıktı.
Denizdeki tehdide talip var

Denizdeki tehdide talip var

​Bakan Pakdemirli: Zehir saçmayacak, ilaç olacak.
Erdoğan'dan 'petrol paylaşımı' açıklaması

Erdoğan'dan 'petrol paylaşımı' açıklaması

Petrol paylaşımını önümüze getirdiler, reddettik
Blokeli maaşı<br> olanlara müjde

Blokeli maaşı
olanlara müjde

​Mahkeme kararıyla kesilen tüm parayı geri aldı.
Ayn El Arab'da skandal kare

Ayn El Arab'da skandal kare

​Rus komutan terör örgütü PYD paçavrasıyla poz verdi.
10 ayın zirvesinde

10 ayın zirvesinde

40 bin hedefine doğru adım adım ilerliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.