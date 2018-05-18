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Ekonomiİşletmelere 35 milyar liralık yeni kaynak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşletmelere 35 milyar liralık yeni kaynak

Kredi garanti fonu 35 milyar TL büyüklüğündeki yeni paketi işletmelerin kullanımına açtı. İşletmeler 1 yılı geri ödemesiz 5 yıl vadeli kredi olarak bu kaynağı kullanabilecek.

Yeni Şafak
KGF
KGF

Kredi Garanti Fonu'nun (KGF), Hazine Müsteşarlığı ile imzalanan son protokolle birlikte 35 milyar liralık yeni kefalet paketini işletmelerin kullanımına açtığı bildirildi.

KGF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, işletmelerin daha uygun maliyet ve daha uygun vadelerle finansmana erişimini sağlayan KGF üçüncü kefalet paketini sundu.

Geçen yıl 200 milyar liralık kefalet limitinin kullandırılmasından sonra ilave paket bu sene ocakta 55 milyar lira olarak belirlendi ve kullandırıldı.

  • KGF, Hazine Müsteşarlığı ile imzalanan son protokolle birlikte 35 milyar liralık yeni kefalet paketini işletmelerin kullanımına açtı.

Bu kredilerin geri dönüşlerinden oluşturulan yeni pakette sektörel ayrım bulunmamakla birlikte kefalet oranları da yükseldi.

Önceki protokolde KOBİ’lere sağlanan kefalet oranı yüzde 80 iken bu protokolle birlikte bu oran yüzde 85'e çıkarıldı.

KOBİ dışı işletmelere verilen kefalet desteğinin oranı da yüzde 75'ten yüzde 80'e yükseltildi.

Kefaletin 5 milyar lirası döviz kazandırıcı işletmelere

İhracatçılara verilen yüzde 100 kefalet oranı desteği devam ederken 35 milyar liralık hacmin 5 milyar liralık bölümü de ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyeti olan işletmelerin kullanımına ayrıldı. Kalan 30 milyar liralık limit ise işletme finansmanında kullanılmak üzere tanımlandı.

İşletmeler bu kredileri 1 yılı geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli olarak daha uygun faiz oranları ile kullanabilecek.

Reel sektör ve bankacılık sektörünü aynı paydada buluşturan KGF, işletmelere verdiği destekle finansmana erişim sorununu çözerken aynı zamanda bankacılık sektörünün sermaye yapısının iyileşmesini de sağlamaya devam ediyor.

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