Ekonomi İşletmelere özel 25 milyarlık kredi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşletmelere özel 25 milyarlık kredi

KOBİ ve işletmeler için 25 milyar liralık "Ekonomi Değer Kredi Paketi" devreye giriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisi ve 12 bankanın katılımıyla hayata geçecek paketle, işletme bazında ciroya göre 5 ila 50 milyon lira arasında oranlarda kredi kullandırılacak. Yeni destekler sayesinde üretim ve istihdamın artması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​KOBİ ve işletmelere 25 milyar liralık destek
​KOBİ ve işletmelere 25 milyar liralık destek

Üretici piyasalardaki canlılığı artırarak istihdama katkı sunacak yeni destek paketi hayata geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisi ve 12 bankanın katılımıyla KOBİ ve işletmeler için "Ekonomi Değer Kredi Paketi" adıyla 25 milyar liralık yeni destek paketi devreye alınacak.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen ay açıkladığı "İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi"nin ardından, KOBİ'ler ve KOBİ dışı tüm işletmeler için yeni bir destek paketi uygulamaya alınıyor.

KGF TEMİNATLI OLACAK

Öncelikle işletmelerin üzerindeki finansman yükünü hafifletmeyi amaçlayan paket, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olacak. Paketin kapsamına, istihdam ve üretimin artırılmasında önemli role sahip KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler girecek.

Bu sayede Ekonomi Değer Kredisi uygulaması ile bankacılık sektörü; ekonomide çarkların dönmesine, üretim, ticaret, ihracat ve istihdam artışı yoluyla büyümenin sürdürülmesine katkı sağlamış olacak.

ENFLASYONA ENDEKSLİ

Paket kapsamında bankaların sunacağı kredi, enflasyona endeksli değişken faizli olacak, TÜFE'deki düşüş kredi maliyetini de azaltacak. Düşmesi beklenen enflasyon oranları doğrultusunda, firmaların finansman maliyetleri de azalmış olacak. Aynı zamanda bankalar, enflasyon endeksi sayesinde aktif-pasif bilançolarını hedge etme (riskten koruma) imkanı bulacak.

Paket kapsamında Türk lirası nakit kredilerde faiz ve vade koşulları ise "6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE+4", "6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE+4,5" olarak belirlendi. Faiz oranı hesaplanırken kullandırma tarihindeki yıllık TÜFE oranı baz alınacak ve bu tarihden itibaren 6 ayda bir güncellenecek.

REKLAM

5 İLA 50 MİLYON LİRA KREDİ

Ekonomi Değer Kredi Paketi'yle firma bazında ciroya göre 5 milyon lira ile 50 milyon lira arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak. Paketin, toplam azami Hazine destekli kefaleti 20 milyar lira olacak. Toplam kefalet limitinin 8 milyar liralık kısmının 0-125 milyon lira ciro aralığındaki işletmelere, 12 milyar liralık kısmının ise cirosu 125 milyon lira üstündeki işletmelere tahsisi öngörülüyor.

Kredi paketine ise Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, VakıfBank, Akbank, QNB Finansbank, DenizBank, TEB, Şekerbank ve Eximbank destek verecek.

Üretim ve istihdamı artıracak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Olumlu her gelişmeyi iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza yansıtmaya, sanayicimizi, esnafımızı, KOBİ’lerimizi her durumda desteklemeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulunmuş ve art arda destek paketlerini duyurmuştu.

Bu kapsamda son dönemde reel sektörü desteklemek amacıyla KOBİ Değer Kredisi, KOBİ Değer Kredisi-2 ve İVME Finansman Paketi gibi paketler açıklanmıştı. Duyurulan Ekonomi Değer Kredi Paketi’yle de özellikle istihdama ve sanayi üretimine önemli destek sağlanması bekleniyor.

  • Paketin ayrıntıları netleşti
  • Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamada, “Ekonomi Değer Kredisi” paketinin ayrıntıları hakkında şu bilgilendirme paylaşıldı: “Ekonomi Değer Kredisi’nin toplam hacmi 25 milyar TL’dir. Hazine destekli kefalet miktarı 20 milyar TL olacaktır. Toplam kefalet limitinin 8 milyar TL’lik kısmının 0-125 milyon TL ciro aralığındaki işletmelere; 12 milyar TL’lik kısmının ise cirosu 125 milyon TL üstündeki işletmelere tahsis edilmesi öngörülmektedir. Kefalet komisyonu, kredinin kullandırımı sırasında yüzde 2 oranında peşin olarak tahsil edilecektir. Yararlanıcı belgeli harcamalar dışında başka masraf ve komisyon ödemeyecek.”

Yine pas geçti
EKONOMİ
Yine pas geçti
ABDye karşı Asya ekseni

ABD'ye karşı Asya ekseni

​ABD'nin tehditleri bütün dünyayı bıktırdı.
ABD kuşatması bertaraf edilmeli

ABD kuşatması bertaraf edilmeli

AREDA halka sordu: Alçakça bir hamle.
Türkiye S-400leri almıştır

Türkiye
S-400'leri almıştır

Erdoğan, tartışmalara son noktayı koydu.
Her yarım <br>saatte bir yalan

Her yarım
saatte bir yalan

1,5 saatlik televizyon programında 3 yalan söyledi.
Kızılay’dan Albayrak’a altın madalya

Kızılay’dan Albayrak’a altın madalya
4 terörist etkisiz

4 terörist etkisiz

​Mardin ve Bingöl'de hava destekli operasyon.
İşçilerin adalet yürüyüşü sürüyor

İşçilerin adalet yürüyüşü sürüyor

CHP'li Bolu Belediyesinde işçi kıyımı yaşanmıştı.
Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

Darbecilere 'hain' diyen Tuğamiral'e soruşturma.

Kağıttaki cari<br> açığı sıfırlarız

Kağıttaki cari
açığı sıfırlarız

Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar.
Belediye çalışanları iftiralara isyan etti

Belediye çalışanları iftiralara isyan etti

İBB işçilerinden CHP'ye "iftiraya son verin" çağrısı.
Yalanı çıkınca<br>gazeteciyi hedef aldı

Yalanı çıkınca
gazeteciyi hedef aldı

Küçükkaya, 'Binali Yıldırım soruları istedi' sözlerini yalanlamıştı.
Karşımızda<br>mankurt çetesi var

Karşımızda
mankurt çetesi var

​Erdoğan'dan grup toplantısında önemli mesajlar.
Taksit sınırı arttı

Taksit sınırı arttı

BDDK'dan kredi kartı için yeni karar.
ABD'ye yeni belgeler verildi

ABD'ye yeni belgeler verildi

Bakan Gül, FETÖ elebaşının iadesi için Washington'da.
Askerlik yasası için kritik görüşme

Askerlik yasası için kritik görüşme

​Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyaret edecek.
E-5 göle döndü: Anaokulunu su bastı

E-5 göle döndü: Anaokulunu su bastı

​Pendik'te yollar göle dündü, trafik durma noktasına geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.