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Ekonomi İSMMMO sandık başına gidiyor
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

İSMMMO sandık başına gidiyor

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) üyeleri 11-12 Mayıs günleri toplanacak genel kurulda oda yönetimini belirlemek için sandık başına gidecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meslekte Birlik Grubu Adayı Ethem Yüksel Kahveci
Meslekte Birlik Grubu Adayı Ethem Yüksel Kahveci

Meslekte Birlik Grubu Adayı Ethem Yüksel Kahveci, meslek ve meslektaş öncelikli bir yaklaşımı yönetime hakim kılmak için aday olduğunu söyledi. Öncelikle siyasallaşmadan meslek camiasının hak ettiği saygınlığa kavuşturulmasını amaçladıklarını belirten Kahveci, "İSMMMO'yu cazip hale getirmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

43 BİN ÜYESİ VAR

Yaklaşık 43 bin üyenin seçimde oy verme hakkına sahip olduğunu kaydeden Kahveci, tüm meslektaşlardan seçimlere katılımını talep ettiklerini bu nedenle "Mesleğe Sahip Çık, Oy Ver" sloganını kullandıklarını kaydetti.

Kahveci, 2016 yılı genel kurul rakamlarına göre 38 bin 195 meslek mensubundan sadece 15 bin 784'ünün sandık başına geldiğini belirterek, "Bunda Meslekte Birlik Grubu olarak bizim de hatalarımız var. Sesimizi yeterince duyuramıyoruz. Ama daha önceden yapılan hataları tekrarlamamaya özen gösterdik, şu ana kadar da tekrarlamadık" diye konuştu.

SORUNLARI ANCAK MESLEKTAŞ ÇÖZER

2 yıldır bu seçimlere hazırlandıklarını kaydeden Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Meslek yasamızın kabulünden bugüne kadar uzun yıllar geçti, ama meslek camiamız maalesef hak ettiği saygınlığa kavuşamadı. Bu durumun sebebi, kurulduğu günden bugüne kadar TÜRMOB ve İSMMMO’yu yöneten meslekten ve meslektaşlıktan uzak yönetimlerdir. Mesleğin sorunlarını ancak mesleği bizzat icra eden yöneticiler çözebilir. Oda yöneticiliğini profesyonel mesleğe çeviren ufku dar zihniyetten kurtulmak için meslektaşlarımızdan oy istiyoruz."

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