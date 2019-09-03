İSO İmalat PMI 48'e yükseldi

İSO tarafından Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Ağustos 2019 sonuçları açıklandı.

17 AYIN EN İYİSİ

Sektörün faaliyet koşullarında halen yavaşlamaya işaret etmekle birlikte Türkiye İmalat PMI, Temmuz 2018'den beri en yüksek düzeyde kaydedildi. Talebin güçlendiğine işaret eden anket verilerinin yansıması olarak yeni siparişlerdeki ivme kaybı son 17 ayın en ılımlı düzeyinde gerçekleşti. Benzer şekilde, üretim de ağustosta hız kaybetti. Firmaların girdi maliyetleri enflasyonu da belirgin bir düşüş kaydetti ve girdi maliyetlerindeki artış hızı Eylül 2016'dan beri en sınırlı düzeyde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, "Yeni siparişlerde son 1,5 yılı aşkın dönemde gözlenen en ılımlı yavaşlamanın gerçekleşmesi, Türk firmalarında büyümeye dönüşün yakın olduğu yönünde iyimserliği destekliyor" diye konuştu.