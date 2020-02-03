Ekonomi İSO imalat PMI yükselişte
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İSO imalat PMI yükselişte

Geçtiğimiz yılın aralık ayında 49,5 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satınalma Yöneticileri Endeksi) anketi, ocak ayında 51,3'e yükselerek son 22 aylık dönemde ilk kez eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sanayi üretimindeki önemli verilerden kabul edilen Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocakta 51,3'e yükseldi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI anketinin Ocak 2020 dönemi sonuçlarına göre, aralıkta 49,5 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat PMI, ocakta 51,3'e yükselerek son 22 aylık dönemde ilk kez eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşti ve sektörün faaliyet koşullarında ılımlı iyileşmeye işaret etti. Talepteki iyileşme, ocak ayında yeni siparişlerin büyüme bölgesine geçmesini sağladı. Büyüme hızı ılımlı olmakla birlikte Mart 2018'den beri en güçlü düzeyde gerçekleşti. Yeni ihracat siparişleri de artış kaydederek 5 aylık düşüş trendini sona erdirdi. Yeni siparişlerin yeniden artışa geçmesi, imalatçıların üretimi üst üste üçüncü ay genişletmesini sağladı.Yeni siparişlerde olduğu gibi üretimdeki artış da iki yıla yakın bir dönemin en yüksek oranında gerçekleşti.

İSTİHDAM ARTIŞ GÖSTERDİ

Bazı firmalar, yeni siparişlerin karşılanmasına yardımcı olmak için stokları kullandı. Bunun sonucu olarak, nihai ürün stoklarında geçen yılın temmuz ayından beri gözlenen en sert düşüş gerçekleşti. Bu arada, istihdam, son 3 ayın ilk artışını kaydetti.

SİPARİŞLER SEKTÖRÜ CESARETLENDİRİYOR

  • Anket katılımcıları, yeni projeler ve iş genişletme planları nedeniyle ortaya çıkan ek kaynak ihtiyacının yeni işe alımları hızlandırdığını belirtti. Satın alma faaliyetleri güçlü düzeyde ve Şubat 2018'den beri gözlenen en yüksek hızda arttı. Bununla birlikte girdi fiyatları enflasyonu, seri ortalamasının altında kaldı. Benzer bir tablo, yine ılımlı olmakla birlikte geçen yılın haziran ayından beri en yüksek oranda artan nihai ürün fiyatları için de söz konusu oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, ocak ayı PMI verilerinin, Türk imalat sektörünün 2020 yılına olumlu bir başlangıç yaptığına işaret ettiğini belirterek, "Yeni siparişlerin büyüme bölgesine geçmesi, firmaları üretimi daha hızlı artırma konusunda cesaretlendirdi. PMI verileri ve resmi veriler arasındaki ilişki, yılın başında sanayi üretiminde yüzde 5'in üzerinde bir yıllık büyüme performansına işaret ediyor." dedi.

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