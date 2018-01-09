İSO Koza’dan girişimci atağı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Koza Hızlandırma Programında “fikir” olarak yola çıkan yaratıcı girişim projeleri birer “başarı hikayesi”ne dönüşüyor. “Girişimci-yatırımcı-sanayici” üçlüsünü aynı çatıda buluşturan İSO Koza’ya bu yıl 13 girişim projesi dahil oldu. İSO Koza sayesinde girişimciler, sanayicilerin bilgi, tecrübe, üretim ve teknoloji altyapılarından yararlanarak üretime geçiş ve hedef pazarlara giriş sürecini hızlandırıyor. Sanayicilere teknoloji transferi, yurt içi-yurt dışı pazarlara erişim ve inovasyon konusunda önemli katkılar sağlayan İSO Koza, yatırımcılara ise katma değeri yüksek bir girişimci havuzundan faydalanma ayrıcalığı sunuyor.
PAZARA GİRİŞ HIZLANIYOR
İSO Koza’da girişimciler, öncelikle sanayici mentörlerin bilgi, tecrübe, üretim ve teknoloji altyapılarından yararlanma şansı yakalıyor. Sanayicilerle güvene dayalı ilişkilerini geliştirme olanağı bulan girişimcilerin, prototip aşamasındaki ürünlerinin seri üretime geçiş süreci ve pazara girişleri de hızlandırılıyor. Pazarlama, finans, hibe destekleri gibi konularda eğitim alan girişimcilere yurt dışı fuarlara ve etkinliklere katılım için destek de sağlanıyor.
FİRMALAR İÇİN TEKNOLOJİ TRANSFERİ
İSO Koza’dan sanayi firmaları ve yatırımcılar da önemli ayrıcalıklar elde ediyor. Sanayi firmaları, girişimcilerin ürünleri ile gerek teknoloji transferi, yurtiçi-yurtdışı pazarlara erişim, gerekse de firma içi inovasyon konularında önemli katkılar ediniyor.
İSO Koza, yatırımcılara ise katma değeri yüksek bir girişimci havuzundan faydalanma ayrıcalığı sunuyor.
- GİRİŞİMCİYE VİZYON
- İSO Koza’nın temeli; 2015 yılında İTÜ ARI Teknokent ile stratejik bir ortaklık kurması ile atıldı. İSO, İTÜ Çekirdek Big Bang finallerinde 2015 ve 2016’da yıl bazında ikişer girişimciye 200 bin TL'lik İSO Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülü’nü takdim etmişti. Big Bang’in bu yılki finallerinde ise İSO Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülü’nü Nanomik (100 bin TL), Simularge (50 bin TL) ve Hagelson (50 bin TL) girişimcileri almaya hak kazandı. Bu üç girişimin yanında İSO Değerlendirme Komitesince belirlenen 10 girişimle birlikte toplamda 13 girişim, bu yıl hızlandırma programına dahil edildi.