İSO Koza’dan girişimci atağı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Koza Hızlandırma Programında “fikir” olarak yola çıkan yaratıcı girişim projeleri birer “başarı hikayesi”ne dönüşüyor. “Girişimci-yatırımcı-sanayici” üçlüsünü aynı çatıda buluşturan İSO Koza’ya bu yıl 13 girişim projesi dahil oldu. İSO Koza sayesinde girişimciler, sanayicilerin bilgi, tecrübe, üretim ve teknoloji altyapılarından yararlanarak üretime geçiş ve hedef pazarlara giriş sürecini hızlandırıyor. Sanayicilere teknoloji transferi, yurt içi-yurt dışı pazarlara erişim ve inovasyon konusunda önemli katkılar sağlayan İSO Koza, yatırımcılara ise katma değeri yüksek bir girişimci havuzundan faydalanma ayrıcalığı sunuyor.

PAZARA GİRİŞ HIZLANIYOR

İSO Koza’da girişimciler, öncelikle sanayici mentörlerin bilgi, tecrübe, üretim ve teknoloji altyapılarından yararlanma şansı yakalıyor. Sanayicilerle güvene dayalı ilişkilerini geliştirme olanağı bulan girişimcilerin, prototip aşamasındaki ürünlerinin seri üretime geçiş süreci ve pazara girişleri de hızlandırılıyor. Pazarlama, finans, hibe destekleri gibi konularda eğitim alan girişimcilere yurt dışı fuarlara ve etkinliklere katılım için destek de sağlanıyor.

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FİRMALAR İÇİN TEKNOLOJİ TRANSFERİ

İSO Koza’dan sanayi firmaları ve yatırımcılar da önemli ayrıcalıklar elde ediyor. Sanayi firmaları, girişimcilerin ürünleri ile gerek teknoloji transferi, yurtiçi-yurtdışı pazarlara erişim, gerekse de firma içi inovasyon konularında önemli katkılar ediniyor.

İSO Koza, yatırımcılara ise katma değeri yüksek bir girişimci havuzundan faydalanma ayrıcalığı sunuyor.