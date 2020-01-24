Ekonomi İSOda sektörler konuştu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İSO'da sektörler konuştu

İSO'nun aylık toplantısında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na sektörel taleplerini sıralayan meclis üyeleri, sıkıntılarını dile getirdi. Finansmana erişim, fuar alanları yetersizliği ve Brexit konusu gündemdeki konular arasında yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rifat Hisarcıklıoğlu
Rifat Hisarcıklıoğlu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin yılın ilk aylık olağan toplantısı önceki gün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Meclis üyelerinden bazıları kendi sektörleriyle ilgili sorun ve isteklerini kürsüye çıkarak anlattı. Talepleri tek tek not alan Hisarcıklıoğlu ise kürsüden cevap verdi.Öne çıkan konuların başında; çalışacak eleman bulamama, mobilya fuarlarındaki alan yetersizliği, Brexit meselesi, finansmana erişim olarak sıralanabilir. Üyelerin yaptıkları sunumdan satır başları:

İŞÇİ SORUNU GIDAYI MAKİNELEŞTİRDİ

Gıda sektörüyle ilgili söz alan Meclis üyesi yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlatıyor: "Türkiye'de işsizlik sayısı sürekli önümüze geliyor. İşsizlik değil iş beğenmeme ve çalışmama var. En çok istihdam edilen gıda sektöründe en az yüzde 30 eksik elemanla çalışıyor. Özel sektör giderek makineleşmeyi başladı. Elemanlarımızın en büyük sıkıntısı da, işçi barışı. Eğer Türkiye'de işçi barışı olmazsa iş yerleri kapanacak ve elemansız kalacağız. İmkanlar olduğu sürece makineleşecek. Sektörde işçi bulamamaktan her şeyi makina yapacak."

FİNANSMAN SORUNU TAKİP EDİLMELİ

Mobilya sektöründe ise en büyük sorunlardan biri de fuar alanlarının yetersiz olması. Fuarlarda yer olmadığı için dışarı çadır kurmak zorunda kalıyorlar. Büyük bir fuar alanına ihtiyaçları olduğu toplantıda ifade edildi.

Finansmana erişimde zorluklar yaşadıklarını söyleyen başka bir Meclis Üyesi ise, "KGF'nin verdiği mektuplar, bankalar nezdinde bırakın bankaları Eximbank'ın nezdinde bir kıymeti olmadığını sektör olarak yaşayarak görüyoruz. KGF'nin etkinleştirilmesini sizden talep ediyoruz" talebinde bulundu.

Taleplerin takipçisiyim

  • TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: "Bu göreve sizlerin dert ve sıkıntılarını yetklilere söylemek için geldim. Sabahtan akşama kadar Ankara'da olduğum zaman 81 ilde bana hangi sektörle ilgili ne iletildiyse gidip sizlerin avukatlığınızı yapıyorum. Sizler iş yapma kolaylığında hangi engellerle karşılaşıyorsanız bana yazılı olarak iletiyorsunuz artık." İnşaat Malzemeleri Sanayi Sektörü adına konuşan Meclis Üyesi ise, TOBB Başkanı'na şu soruları yöneltti: "İhracatla ilgili bir sorumuz var. En çok ihracat pazarımız İngiltere ile beraber Avrupa Birliği. Ancak iki konu var. Biri Brexit, 31 Ocak'ta sona eriyor. Brexit'in Avrupa Birliği ile yapacağı anlaşma 4 modelden biri olacak. Bunların arasında en kötüsü ise Dünya Ticaret Örgütü modeli. Bu bizi 3-4 yıl ihracat yapamaz hale getirir. İkincisi AB sıfır karbon vergisi uygulamaya alıyor. Biz ihracatçı sayısını arttırarak niceliğe oynarken, nitelik kısmında odalar birliği nasıl bir adım atacak ve bu engelleri nasıl aşacağız?"

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