Ekonomi İspanyada akaryakıt fiyatları rekor kırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

İspanya'da akaryakıt fiyatları rekor kırdı

Brent tipi ham petrolün varil fiyatının 90 doların üzerine tırmanmasının ardından İspanya'da son iki haftadır rekor seviyede artış gösteren benzinin litre fiyatı 1,58 avroya ulaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İspanyada akaryakıt fiyatları rekor kırdı
Foto/arşiv

Ülkede geçen yıl eylülde 1,52 avro olan benzinin litre fiyatı, geçen hafta 1,53 avroya ulaşmıştı. Geçen iki haftada sürekli artan fiyatlar bugün itibarıyla 1,58 avroya yükseldi.

Motorinin litre fiyatı ise 1,46 avroya çıkarak, 2012'deki rekorunu yineledi.

Avrupa'da petrol fiyatlarında referans olarak alınan Brent tipi ham petrolün varilin güncel fiyatları, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi sonrası hızla artan talep karşısında üretimin yetersiz kalması nedeniyle 90 doların üzerine tırmandı.

Rafine petrol ürünlerinin de fiyatlarının yükselmesine neden olan bu durum, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının artışında etkili oluyor.

ABD'de son 40 yılın rekorunu kıran enflasyon sonrası Fed'in üzerindeki faiz baskısı artırıyor
EKONOMİ
ABD'de son 40 yılın rekorunu kıran enflasyon sonrası Fed'in üzerindeki faiz baskısı artırıyor

Çin menşeli bazı metal tellerin ithalatına yönelik soruşturma açıldı
EKONOMİ
Çin menşeli bazı metal tellerin ithalatına yönelik soruşturma açıldı

E-Devlet'te yeni dönem: Haksız fiyat artışı şikayet bildirimi
EKONOMİ
E-Devlet'te yeni dönem: Haksız fiyat artışı şikayet bildirimi
Eşleşmeler belli oldu

Eşleşmeler
belli oldu

​Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.
50 yıllık çile sona erdi

50 yıllık çile sona erdi

​35 dakikadan beş dakikaya düşen yol ulaşımı kolaylaştırdı.
Süreci çok rahat atlattım

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşının çok faydası oldu.

DAP halka arz ediliyor

DAP halka arz ediliyor

​Halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek.

​Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği 'soğuk su' pahalıya patladı.
Özgecansız yedi yıl

Özgecansız yedi yıl

​Vahşice katledildiğinde henüz 19 yaşındaydı...

​Türkiye'de üretiliyor: Dünyanın her yerinden talep yağıyor.
İnsan boyunu aştı

İnsan boyunu aştı

​Kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.