Ekonomi İspanyanın kamu borcunda tarihi rekor
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İspanya'nın kamu borcunda tarihi rekor

İspanya'nın kamu borcu, haziranda 1,42 trilyon avroya ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek borç rakamı olarak kayıtlara geçti. İspanya, AB'de Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ardından kamu borcunun GSYH'ye oranının en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.

Haber Merkezi AA
İspanyanın kamu borcunda tarihi rekor
Foto/arşiv

İspanya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kamu borcunda art arda 2 aydır artış olduğu, bir önceki aya göre hazirandaki artışın yüzde 1,7 olarak tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu borcunun 1,42 trilyon avro ile GSYH'nin yüzde 122,1'ine denk geldiği, hükümetin açıkladığı İstikrar Planı'nda yüzde 119,5 olarak öngörülen hedefin üzerinde olduğu kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, 2020'nin aynı dönemine göre kamu borcunda 134 milyar 607 milyon avroluk (yüzde 10,4) artış olurken, salgının etkisiyle gelirler azaldı, onaylanmış destek tedbirlerini finanse etmek için maliyetler ise arttı.

İspanya, AB'de Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ardından kamu borcunun GSYH'ye oranının en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.

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