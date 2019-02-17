Ekonomi İşportadan ekonomiye 200 milyar TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşportadan ekonomiye 200 milyar TL

İşporta olarak bildiğimiz ve bir şekilde alışveriş yaptığımız sokak piyasası, gayri safi milli hasılaya 200 milyar lira katkı sağlıyor. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Sirkeci, “Sokak işleri ülkemizde 6 milyon kişiye iş imkanı sağlarken, dar gelirli vatandaşların ise hayatını daha yaşanır kılıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dr. Osman Sirkeci (Sağda)
Dr. Osman Sirkeci (Sağda)

Hergün yanlarından geçtiğimiz ve ihtiyaç halinde alışveriş yaptığımız sokak satıcılarının ekonomik potansiyeli tahminlerinde üzerinde bir güce sahip. Onlar genelde kayıtdışı çalışmakla eleştirilseler de sokakta sattıkları mallar sayesinde ekonomiye katkı sağlıyorlar. Sadece türkiye değil dünya ekonomisinin de gerçeği olan sokakta çalışanlar hakkında Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Sirkeci, ülkemizde 6 milyon kişinin sokak işlerinde istihdam imkanı bulduğuna dikkat çekerek sokak çalışanlarının esnaf statüsüne kavuşturması gerektiğini ifade etti.

6 MİLYON ÇALIŞAN VAR

Ülkemizdeki yaklaşık 6 milyon sokak çalışanının 200 milyar lira gayri safi milli hasılaya ekonomik katkı sağladığını öne süren Osman Sirkeci şu bilgileri verdi:

200 ÜLKEDE 2 MİLYAR KİŞİ BU İŞİ YAPIYOR

  • “Sokak ekonomisini sokaklarda yürütülen iktisadi ve sosyal fayda sağlayan işler olarak tanımlıyoruz. Ülkemizde 6 milyon sokak işlerinde çalışan üzerinden gittiğimizde yaklaşık 200 milyar TL gayrisafi milli hasılamıza katma değer sağlıyor. Dünyada ise 200 ülkede sokaklarda çalışan yaklaşık 2 milyar kişi dünya ekonomisine katkı sağlıyor. Bu da 100 trilyon dolar, yani dünyanın toplam ekonomisinin yüzde 30'unu oluşturuyor. Diğer bir ifadeyle dünyada sokak ekonomisinin yüzde 30’u, 25 trilyon dolarlık ABD ekonomisinden daha büyüktür” diye konuştu.

Sokak ekonomisinin enflasyonun etkisini azalttığını, dar gelirlilerin hayatlarını kolaylaştırdığı ve aynı zamanda da istihdam alanları oluşturduğu ifade eden Osman Sirkeci “Her şeyden önce sokak ekonomisi önemli bir istihdam alanıdır. Çeşitli nedenlerle iş bulamayanlar, dar gelirliler sokak satışlarıyla kendi hayatlarını idame ettirdikleri gibi dar gelirli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıyor” dedi

İŞKUR SÜRECİ YÖNETSİN

İşin piyasasında gıdanın önde olduğunu belirten Sirkeci, “Onu da tekstil takip ediyor. Dar gelirlinin yaşamları için önemli bir ihtiyaçtır. Yine yaptığımız çalışmalarda sokak işlerinde çalışanlar genelde köyden kente, şehirler arası göç edenler ve mülteci olarak başka ülkelerde bulunanlar çalışıyor. Toplumumuzun ihtiyacı olarak sokak çalışanlarıyla ilgili gerek İŞKUR üzerinden gerekse okullarda eğitim verilmelidir” ifadelerini kullandı.

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  • MESLEK STATÜSÜ VERİLSİN
  • Sirkeci, sokak çalışanlarına yönelik kanuni bir statü gerektiğini de belirterek “Dünyada ötelenen, dışlanan, zabıta ile sokaklardan temizlenmek istenen ancak hayatımızın bir parçası olan, hayatımızı daha yaşanır kılan sokak ekonomisiyle yaşamayı öğrenmeliyiz. Geçiminde zorlananlar için bir umut olan sokak çalışanlarının işleri bir statüye kavuşturulmalıdır. Sokak çalışanları kendi odalarıyla, dernekleriyle temsil edilmelidir. Bu doğrultuda yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir” şeklinde konuştu.

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