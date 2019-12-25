İsrafsız şirket modeliyle büyüyor

Yıldız Holding, 2018 yılı faaliyetlerini içeren sürdürülebilirlik raporunun ikincisini yayınladı. Geçtiğimiz yıldan bu yana hayata geçmiş hedefler ve şirketlerin yenilenen vizyonlarına yer verilen raporda grup bünyesindeki dokuz şirket yer aldı. Pladis, Godiva, Ülker Bisküvi, Bizim Toptan, Şok Marketler, Besler Gıda, Kerevitaş, Gözde Girişim’in yanı sıra bu yılki raporda Adapazarı Şeker de sürdürülebilirlik uygulamalarını paylaştı.
İSRAFSIZ ŞİRKET MODELİ
- Geçtiğimiz yıl ‘israfsız şirket modeli’ anlayışıyla dikkat çeken adımlar atan Yıldız Holding, bu yılki raporda da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SKH) bağlı olarak hayata geçirdiği stratejilerini paylaştı. Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, “Tasarruf ve verimlilik anlayışından taviz vermeden büyümeye; bilinçli üretim ve tüketim alışkanlıklarını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi. Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş ise “Bu yıl ikinci kez hazırladığımız Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu’nda, 2018 yılı boyunca dokuz şirketimizin başarılı sonuçlarına ve örnek teşkil edeceğine inandığımız çalışmalarına yer verdik. 2017 yılında kurduğumuz Yıldız Holding Sürdürülebilirlilk Platformu çatısı altında ‘Sürdürülebilirlik: Gelecek Nesillere Vaadimiz’ söylemini işimizin her aşamasında hatırlayarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorumlu bir üretim bilinciyle ve sürdürülebilir büyümeden taviz vermeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.