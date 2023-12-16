İsrail ile ticaret yüzde 48 azaldı

Bolat, bakanlığının TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde konuştu. Türkiye’nin Filistin ve İsrail ile olan ticaretine ilişkin bilgilendirmede bulunan Bolat, Türkiye’nin İsrail’le arasındaki ticaretin yüzde 48 oranında azaldığını bildirerek, mevcut ticaretin devlet şirketleri değil özel şirketler tarafından yapıldığını ifade etti. Bolat, “Bunların da birçoğu uluslararası firmalar tarafından yapılmaktadır. Türkiye olarak ihracatımızın yüzde 31’i Türkiye’de doğrudan yatırım yapmış uluslararası firmalar tarafından yapılmaktadır” dedi.





MECBUREN İSRAİL YAZIYORUZ

Filistin’e gönderilen mallar Filistin’in kendine ait gümrüğü olmadığı için İsrail üzerinden Filistin’e girebildiğini söyleyen Bolat. “Varış yerine İsrail yazılmak zorunda kalınmaktadır. İsrail, Filistin’e direk gönderilen malları tanımamaktadır. Biz Türkiye olarak Filistin’in haklı davasında desteğe devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bolat, bu yılın 257 milyar dolarlık bir ihracatla kapatılacağını bildirdi.





1500 kadrolu memur alınacak

Otomotiv, emlak ve diğer alanlarda yapılan denetimler sonucu toplamda 1.2 milyar TL idari para cezası uyguladığını ifade eden Bolat yaptıkları denetimler ve düzenlemeler çerçevesinde emlak piyasası, otomotiv ve kiralarda yüzde 20-25 düşüş sağladıklarını anlattı. Bolat, denetimlerde görev almak üzere 81 ilin tamamında görev yapmak üzere bin 500 kadrolu memurun ÖSYM kanalıyla alım sürecini başlattıklarını açıkladı.



