İsrail, Mobil Dünya Kongresi’nde protesto edildi

Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nin açılışına İsrail protestoları damgasını vurdu. Eylemlerde, "Soykırımcı İsrail ürünlerini ve şirketlerini boykot edin", "Özgür Gazze", "İsrail soykırımını durdurun" sloganları yükseldi.
İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nin açılışına İsrail protestoları damgasını vurdu. Sabah saatlerinden itibaren toplanan grubun sayısı sürekli değişirken, eylem tüm gün sürdü. İspanyolların dışında farklı ülkelerden katılımcılar da gösteriye destek verdi.
Fira Gran Via Fuar Merkezi girişindeki eylemlerde, "Soykırımcı İsrail ürünlerini ve şirketlerini boykot edin", "Özgür Gazze", "İsrail soykırımını durdurun" sloganları yükseldi.
"ÖZGÜR GAZZE"
100 binden fazla katılımcının ziyaret etmesi beklenen etkinlikteki eylemlerin
4 gün sürmesi bekleniyor. Protestolar dünyanın önde gelen medya kuruluşları tarafından yakından izlendi. Vatandaşların eylemler için sosyal medyada organize olmaları da dikkat çekti.