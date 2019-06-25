Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi İsraile 500 milyon dolarlık şok
DÜNYA EKONOMİSİ

İsrail'e 500 milyon dolarlık şok

Hindistan'ın, İsrail'e sipariş verdiği 500 milyon dolarlık antitank füze sistemlerini almaktan vazgeçtiği bildirildi. Hindistan'da yerli bir şirketin füze geliştireceği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Indian Express gazetesinin devlet yetkililerine dayandırdığı haberde, Hindistan'ın İsrail'den almayı planladığı 500 milyon dolarlık taşınabilir güdümlü antitank füzesi siparişinden vazgeçtiği belirtildi.

Haberde, iptal kararının, yerli savunma şirketi Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütünün (DRDO) füzelerin ülke içinde çok daha ucuza imal edilebileceği hususunda Hindistan hükümetini ikna etmesi sonrası verildiği bildirildi.

Şirketin, silahların testini eylül ayında başarılı şekilde gerçekleştirdiği ve siparişleri iki sene içinde Hint ordusuna teslim etmeyi hedeflediği kaydedildi.

Yetkililer, şirketin füzeleri geliştirme çabalarının hızlı şekilde sürdüğünü vurguladı.

Haberde, ordu yetkililerinin DRDO'nun iki sene içinde teslimatı yapma konusunda çekinceleri olduğunu ancak Hindistan Savunma Bakanlığının yurt dışından almak yerine yerli şirketlerle çalışmayı tercih ettiği bilgisine yer verildi.

Hindistan, 2014 yılında İsrailli savunma şirketi Rafael ile 321 roket fırlatıcısı ve 8 bin 356 roket almak için anlaşma imzalamış ancak anlaşma Aralık 2017'de Hint yönetimince iptal edilmişti.

  • Buna karşın, anlaşma, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2018 yılı ocak ayında Hindistan'a yaptığı ziyaret sonrası tekrar yürürlüğe konmuştu.

Kaplan: Faiz indirim için çok erken
EKONOMİ
Kaplan: Faiz indirim için çok erken
4 il için kesin koruma kararı

4 il için kesin koruma kararı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Seçim bittiartık işimize bakalım

Seçim bitti
artık işimize bakalım

​İş dünyası, ekonomide vites büyütme çağrısı yaptı.​
Askerleri deTürkiyeye geliyor

Askerleri de
Türkiye'ye geliyor

Rus polisinden sonra yeni bir karar daha çıkıyor.
8 terörist öldürüldü

8 terörist öldürüldü

​3 il ile sınırın ötesinde PKK'ya ağır darbe.
Yarı fiyatına satılık

Yarı fiyatına satılık

​Porsche'un ardından şimdi de Maserati satışa çıktı.
Daha çok<br>hedefimiz var

Daha çok
hedefimiz var

İstanbul seçimleri sonrası teşekkür mesajı.
Sonsuza<br> dek kapandı

Sonsuza
dek kapandı

​Trump'ın kararının ardından İran'dan sert çıkış.
TSK'ya sızan<br>kriptolara operasyon

TSK'ya sızan
kriptolara operasyon

​22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı.
40 dereceyi aşacak

40 dereceyi aşacak

​Meteoroloji'den vatandaşlara aşırı sıcaklık uyarısı.
Tek dertleri Erdoğan

Tek dertleri Erdoğan

​Batı medyası seçimin ardından kin ve nefret kustu.
Değeri 10 milyon TL

Değeri 10 milyon TL

​2 bin yıllık kitap Bursa'da ele geçirildi.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

​İki lider Japonya'da yapılacak G20 Zirvesi'nde bir araya gelecek.
Gezi'nin beyni<br>hesap veriyor

Gezi'nin beyni
hesap veriyor

​Gezi olaylarının organizatörleri ile beyin takımı hakim karşısına çıktı.
Yaz tarifesinde kullanılmayacak

Yaz tarifesinde kullanılmayacak

​THY, havacılık sektöründe krize yol açan uçakla ilgili kararını verdi.
İran'a drone yanıtı

İran'a drone yanıtı

​Trump ek yaptırımlar getiren kararnameyi imzaladı.
Katar'dan<br>dev sevkiyat

Katar'dan
dev sevkiyat

Türkiye, 207 bin metreküplük LNG ithal etti.
MEB takvimi açıkladı

MEB takvimi açıkladı

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 9 Ağustos'ta.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.