İsrail’le ticarette ‘esneme’ hayal ürünü

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'nin kendilerine yönelik kısıtlamaların çoğunu kaldırdığını iddia etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise sosyal medya üzerinden Katz'ın iddiasına tokat gibi cevap verdi.

BOLAT: KARARIMIZIN ARKASINDAYIZ

İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarının kesinlikle hayal ürünü olduğunu ve gerçekle hiçbir ilgisi bulunmadığı söyleyen Bakan Bolat, "İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail’in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir" açıklamasını yaptı.

DİR BELGESİ 3 AY BOYUNCA BAŞKA ÜLKELERDE GEÇERLİ

Ticaret Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, İsrail'e ihracat yasağında esneme olmazken, şu anda hiçbir ticaretin yapılmadığı vurgulandı. Bakanlık, “İsrail’le ticret yapan iş dünyamızın mağduriyetinin önüne geçmek için ihracatta kullanılan Dahilde ve Hariçte İşleme Belgesi (DİR) İsrail dışında herhangi bir ülke için 3 ay boyunca geçerli olacak. Mücbir durumdan kaynaklı bu belge diğer ülkelere ihracata geçerli olacak” bilgisi verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAPILARI KAPATMIŞTI

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'da yaptığı açıklamada, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatının kısıtlandığını duyurmuştu. Daha sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ticaret hacminden vazgeçildiğini ve kapının kapandığını söylemişti.

TÜRKİYE İSRAİL'İ EN ZAYIF NOKTASINDAN VURDU

Türkiye’nin ticareti durdurması İsrail’in gündeminden düşmüyor. Firmaların zorda kaldığı İsrail’de pahalılık başlarken, boykot kararının İsrail’de kısa vadede kuru ve taze gıda ürünleri, hammaddeler, elektronik cihazlar, demir, çelik ve otomobil gibi çeşitli ithal ürünlerin fiyatlarında artışa yol açacağı ifade edildi. Öte yandan İsrailli firmaların üretim ve nakliye maliyetleri de artıyor. İsrailli tedarik platformu SlickChain'in CEO'su Elad Barshan, "Türkiye'nin eylemi bizi tedarik zincirimizin en zayıf noktasından vurdu. İsrail harekete geçmezse, Türkiye’yi aşarak çığ gibi büyüyen bir etki oluşturabilir” dedi.







