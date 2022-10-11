İşsizlik 8,5 yılın en düşüğünde: Yeni ekonomi modelinin meyveleri

Yeni Ekonomi Modeli ile üretim, istihdam ve ihracat temelli büyüme stratejisini benimseyen Türkiye, bu uygulamanın meyvelerini almaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerine göre; Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde 9,6 oldu. Böylece işsizlik oranı Ocak 2018’den bu yana ilk kez tek haneye geriledi. Ayrıca işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 2,2 puan azalırken, Mart 2014 tarihinden bu yana en düşük seviyesine geriledi. 2014 yılının Mart ayında işsizlik oranı yüzde 9,5 olarak kayıtlara geçmişti.

İŞ GÜCÜNE KATILIM ARTIYOR

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 18 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı da ağustosta bir önceki aya kıyasla 366 bin kişi artarak 31 milyon 14 bine çıktı. İstihdam oranı ise 0,5 puanlık artışla yüzde 47,9 oldu. Böylece istihdam oranı verinin yayımlanmaya başladığı Ocak 2005'ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda ise yüzde 30,8 hesaplandı. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 266 bin kişi artarak 34 milyon 326 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 53 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda yüzde 35,1 oldu.

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ÇALIŞMA SÜRESİ 44,1 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ağustosta aylık bazda 0,9 saat artarak 44,1 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ağustosta aylık bazda 2,6 puan azalarak yüzde 19,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13,3 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 tahmin edildi.

GRAFİK: HAKAN ÖZASLAN

Türkiye dünyadan pozitif ayrıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz. Açıklanan iş gücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz. Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam artış eğilimini uygulamaya koyacağımız politikalarla sürdürmekte kararlıyız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

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