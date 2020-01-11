İşsizlik Ekim'de 0,4 puan geriledi

Türkiye'de işsizlik oranı 2019 ekim ayında 2018 yılının aynı ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 13,4'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 608 bin kişilik artışla 4 milyon 396 bin olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2019 ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bine çıktı. İşsizlik oranı 1,8 puan yükselerek yüzde 13,4 oldu.

İşsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre ise 0,4 puan azaldı. Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artışla yüzde 15,7 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3 puan yükselerek yüzde 25,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 1,8 puan artışla yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM EDİLEN SAYISI 527 BİN KİŞİ AZALDI

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı geçen yıl ekim ayında 2018'in aynı dönemine göre 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 1,6 puanlık düşüşle yüzde 45,9'a geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı geçen yıl ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişiye indi.

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HİZMET SEKTÖRÜNDE 78 BİN KİŞİ ARTTI

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 270 bin, sanayi sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe ise 305 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 78 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,9'u tarım, yüzde 20'si sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 56,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan artarken, tarım sektörünün payı 5, sanayi sektörünün payı 0,5, inşaat sektörünün payı 15,7 puan azaldı.

İŞ GÜCÜ ARTTI KATILIM ORANI DÜŞTÜ

Fotoğraf: Arşiv

İş gücü, Ekim 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre 82 bin kişi artarak 32 milyon 740 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puan azalarak %53'e geriledi. Aynı dönemler için, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 1,1 puanlık azalışla yüzde 71,9'a gerilerken, kadınlarda 0,2 düşüşle 34,6'ya indi. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yıl ekimde 2018'in aynı dönemine göre 1,2 puan artarak %34,9'a yükseldi.

ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM 28 MİLYON KİŞİ

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 122 bin kişi artarak 28 milyon 229 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan artışla %45,7 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 96 bin kişi azalarak 4 milyon 438 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan düşerek %13,6'ya geriledi. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre Ekim 2019'da %52,9 oldu.

İnşaat malzemelerinde ihracat arttı, değer azaldı

İnşaat malzemeleri ihracatı, 2019 yılı kasım ayında miktar olarak 4,47 milyon ton, değer olarak 1,83 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2018 Kasım-2019 Kasım aralığında ise yıllık ihracat 21,4 milyar dolar oldu. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Kasım 2019 sonuçları açıklandı. Buna göre, geçen yılın kasım ayında dış ticarette geçen yıldan kaynaklanan baz etkiler sona erdi. İhracatta yavaşlama yaşanırken, yılın en yüksek aylık ithalatı kasımda gerçekleşti. İnşaat Malzemeleri Dış Ticaretinde İhracat Değer Endeksi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 geriledi. İhracat Miktar Endeksi ise söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. İhracat Değer Endeksi kasım ayındaki gerileme ile geçen yılın kasım ayının yüzde 8,6 altında gerçekleşti.