Ekonomi İşsizlik Eylülde yüzde 13,8 oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşsizlik Eylül’de yüzde 13,8 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı eylülde geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan artışla yüzde 13,8 oldu. İşsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre ise 0,2 puan azaldı. Yeni Ekonomi Programı’nda 2019 sonu için işsizlik hedefi yüzde 12,9 olarak duyurulmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstiklal Caddesi
İstiklal Caddesi

Türkiye'de işsizlik oranı eylülde geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan artarak yüzde 13,8'e oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 817 bin kişilik artışla 4 milyon 566 bin olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre ise 0,2 puan azaldı. Daha önce açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) yılsonu işsizlik hedefi 12,9 olarak belirlenmişti. Yılsonuna doğru YEP’te hedeflenen rakamlara inilmesi bekleniyor.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 623 bin düşüşle 28 milyon 440 bin kişiye gerilerken, istihdam oranında da düşüş gerçekleşti. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 108 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 516 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,3'ü tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İnfografik

İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI GERİLEDİ

İş gücü, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 193 bin kişi artarak 33 milyon 6 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 53,5'e geriledi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 72,6'ya gerilerken, kadınlarda ise değişim göstermeyerek yüzde 34,9 oldu.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 puan artarak yüzde 36'ya yükseldi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artarak yüzde 23,6 oldu.

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