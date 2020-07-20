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Ekonomi İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuzda yatırılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​İşsizlik maaşı ve kıs çalışma ödemeleri 27 Temmuz'da yatırılacak

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuz'da yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “5 Ağustos’ta yapılması gereken temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz’dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” dedi.

“Temmuz ayına ilişkin ödemeler 27-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak”

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi, 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da ödemeler yapılacak” açıklamasını yaptı.

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