İşsizlik Nisan’da geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Nisan’da geçen yılın aynı ayına göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,2 puan düşerek yüzde 12,8 oldu.

İSTİHDAM ORANI AZALDI

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 14,9 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı Nisan’da bir önceki aya göre ise 0,4 puan düştü. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puan artarak yüzde 24,4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0,2 puan azalışla yüzde 13,1 olarak gerçekleşti. Nisan’da istihdam edilenlerin sayısı geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 585 bin kişi azaldı ve 25 milyon 614 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 4,9 puan azalarak yüzde 41,1 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 491 bin, sanayi sektöründe 209 bin, inşaat sektöründe 361 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 524 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,5'i tarım, yüzde 20,9'u sanayi, yüzde 4,9'u inşaat, yüzde 56,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İŞ GÜCÜNE KATILIM DÜŞTÜ

İş gücü Nisan’da geçen yılın aynı ayına göre 3 milyon 13 bin kişi azalarak 29 milyon 388 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 5,7 puanlık azalış ile yüzde 47,2 oldu. Nisan’da herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 5,5 puan azalarak yüzde 28,7 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 5,8 puan azalarak yüzde 17,3 olarak belirlendi.

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