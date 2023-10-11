İşsizlik oranı 9.5 yılın en düşüğünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre; işsizlik oranı ağustosta 0,2 puan azalarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik oranı dördüncü ayda da tek hanede kaldı. Genel işsizlik oranı Ocak 2014’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.





GENÇ NÜFUSTA GERİLEME

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak belirlendi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 17,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 223 bin kişiye geriledi.





31,7 MİLYON İSTİHDAM

İstihdam edilenlerin sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre bin kişi artarak 31 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6 iken kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti. İşgücü ağustos ayında bir önceki aya göre 55 bin kişi azalarak 34 milyon 909 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,9 iken kadınlarda yüzde 36 oldu. İşsizlikteki gerilemenin önümüzdeki aylarda devam etmesi bekleniyor.



