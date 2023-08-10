İşsizlik oranları açıklandı

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %9,6 seviyesinde gerçekleşti.