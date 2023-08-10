İşsizlik oranları açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) haziran ayı işsizlik rakamını açıkladı.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %9,6 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı erkeklerde %7,8 iken kadınlarda %13,2 olarak tahmin edildi.
- İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %47,8 oldu. Bu oran erkeklerde %65,2 iken kadınlarda %30,8 olarak gerçekleşti.
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12 dakika önce