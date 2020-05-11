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Ekonomi İşsizlik rakamları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik oranı nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 puanlık azalarak yüzde 13.6'ya geriledi. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye genelinde işsizlik oranı, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan Şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 puanlık azalarak yüzde 13.6'ya geriledi.

502 BİN KİŞİ AZALDI

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu.

  • İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile %13,6 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile %15,4 oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 43,1 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 602 bin kişi azalarak 26 milyon 753 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile %43,1 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 530 bin, inşaat sektöründe 93 bin, hizmet sektöründe 183 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 205 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %15,5'i tarım, %20,9'u sanayi, %5,2'si inşaat, %58,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İŞ GÜCÜNE KATILIM YÜZDE 50 BANDINDA

İş gücü 2020 yılı Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 102 bin kişi azalarak 30 milyon 982 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 2,6 puanlık azalış ile %49,9 olarak gerçekleşti.

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