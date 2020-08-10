İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Mayıs döneminde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi oldu. Tarım dışı işsizlik oranı 0.2 puanlık artış ile yüzde 15.2'ye çıktı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı aynı dönemde 2 milyon 411 bin kişi azalarak 25 milyon 858 bin kişiye, istihdam oranı ise 4.7 puanlık azalış ile yüzde 41.4'e geriledi.





Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 308 bin, sanayi sektöründe 274 bin, inşaat sektöründe 206 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 622 bin kişi azaldı.

İstihdam edilenlerin yüzde 18.8'i tarım, yüzde 20.4'ü sanayi, yüzde 5.2'si inşaat, yüzde 55.6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2020 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 742 bin kişi azalarak 29 milyon 684 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 5.3 puanlık azalış ile yüzde 47.6'ya düştü.

Mayıs 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4.7 puan azalarak yüzde 29.7'ye geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5.4 puan azalarak yüzde 17.4'e indi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derlediği verilere göre, 2020 yılı II. döneminde toplam kamu istihdamı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 4.3 artarak 4 milyon 767 bin kişiye yükseldi.

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15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puanlık artışla yüzde 13.2(ye, tarım dışı işsizlik oranı ise 0.2 puanlık artışla yüzde 15.3'e çıktı. Bu yaş grubunda istihdam oranı ise 4.8 puanlık azalışla yüzde 45.9'a, işgücüne katılma oranı ise 5.4 puanlık azalışla yüzde 52.9'a geriledi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.6 puanlık artışla yüzde 24.9'a çıkarken, istihdam oranı ise 6.8 puan azalarak yüzde 26.6'ya geriledi. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 8.2 puanlık azalışla yüzde 35.4'e düştü.

Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 5.1 puanlık artışla yüzde 29.1'e yükseldi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak yüzde 14.0'e yükseldi. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 75 bin kişi artarak 4 milyon 166 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0.1 puan azalarak yüzde 40.9'a geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 43 bin kişi azalarak 25 milyon 525 bin kişi olarak tahmin edildi.

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Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 47.6 oldu. İşgücüne katılan sayısı 32 bin kişi artarak 29 milyon 691 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 96 bin kişi, inşaat sektöründe 107 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 72 bin kişi, hizmet sektöründe 174 bin kişi azaldı.

EKONOMİ Türkiye'de işsizlik oranı 0,2 puan azalışla yüzde 12,8 oldu