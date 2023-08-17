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Ekonomi

İşsizlik yılın ikinci çeyreğinde geriledi

Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti.

10:10 . 17/08/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

TÜİK, yılın 2'nci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki çeyreğe göre 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, 0,3 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesine indi. İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 7,8, kadınlarda yüzde 13,4 kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki çeyreğe göre 151 bin kişi artarak 31 milyon 513 bin kişi olurken; istihdam oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 48,2'ye çıktı. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda yüzde 31,1.


İşgücü, bir önceki çeyreğe göre 80 bin kişi artarak 34 milyon 914 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda yüzde 36 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 18,3'e indi. Gençlerde işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 15,1, kadınlarda yüzde 24,1.


İstihdam edilenlerin sayısı, 2023 yılı 2'nci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 8 bin kişi azalırken; tarım sektöründe 10 bin kişi, inşaat sektöründe 28 bin kişi, hizmet sektöründe 121 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,7'si tarım, yüzde 21,7'si sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 57,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. İşbaşında olanların, haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.


İşsizlik parası nasıl alınır, kimler alır, şartları neler? İşte işsizlik maaşı bilinmesi gerekenler
İşsizlik parası nasıl alınır, kimler alır, şartları neler? İşte işsizlik maaşı bilinmesi gerekenler

İşsizlik maaşı asgari ücret zammı sonrası arttı. Asgari ücret yüzde 34 artışla 11 bin 402 TL, brüt asgari ücrete 13414 lira oldu. TÜİK, haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Verilere göre haziran ayında işsizlik oranı yüzde 9,6 oldu. İşsiz sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. İşyeri tarafından çıkartılan kişiler İŞKUR üzerinden işsizlik maaşına başvuruda bulunabilmekte. İşsizlik maaşı alma hakkı bulunanların, başvurularını 30 gün içinde yapmaları gerekir. Peki İŞKUR işsizlik maaşları ne kadar? İşsizlik parası nasıl alınır kimler alır şartları neler? İşte işsizlik maaşının bilinmesi gerekenleri.


#işsizlik oranı
#TÜİK
#istihdam
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