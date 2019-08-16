İşsizlikte düşüş sürüyor

İşsizlik oranı şubat ayından bu yana devam ettirdiği düşüş eğilimini sürdürüyor. Buna göre Türkiye’de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak, yüzde 12,8 olarak kaydedildi. Analistler işsizlik oranının mevsimsel etkilerin de katkısıyla düşüşüne devam edeceğine dikkat çekiyor. Ocak ve şubat aylarında yüzde 14,7 olan işsizlik sonraki ayda yüzde 14,1, nisanda da yüzde 13’e inmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2019’a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, mayısta geçen yılın aynı ayına göre ise işsizlikte 3,1 puanlık artış gözlendi. Bu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 21 bin kişilik artışla 4 milyon 157 bin kişi olarak hesaplandı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişiye çıktı. Tarım dışı işsizlik oranı 3,4 puanlık artışla yüzde 15 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,5 puan yükselerek yüzde 23,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 3,2 puan artışla yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.

SANAYİ VE HİZMETTEN OLUMLU KATKI

Öte yandan Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 869 bin kişi azalarak 28 milyon 269 bin kişiye düşerken, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,1 oldu. Söz konusu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 307 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 562 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3’ü tarım, yüzde 19,6’sı sanayi, yüzde 5,5’i inşaat, yüzde 56,6’sı hizmetler sektöründe yer aldı. Mayısta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan, inşaatın payı 1,7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,1 ve hizmet sektörünün payı 2 puan arttı.

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İŞ GÜCÜNDE 152 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

İş gücü, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi artarak 32 milyon 426 bin kişiye ulaşırken, iş gücüne katılma oranı 0,4 puan azalarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 71,7 olurken, kadınlarda değişim göstermeyerek 34,4’te kaldı. Mayısta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre, 0,7 puan artarak yüzde 34,4 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artış göstererek yüzde 22,8 olarak hesaplandı.

Kamu istihdamı %10,6 arttı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının derlediği verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 4 milyon 570 bin kişi oldu. İstihdam verilerini değerlendiren GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “İşsizlikte geçen aya kıyasla çok hafif bir düşüş var. Bu düşüş mevsimsel sebeplerden kaynaklanıyor ve önümüzdeki aylarda da işsizlik yaz sezonu etkisiyle düşmeye devam edecek” dedi.