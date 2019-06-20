Ekonomi İstanbul Atinayı devre dışı bırakır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Atina’yı devre dışı bırakır

Dünyaca ünlü Princess Cruise, 2020 yılından itibaren ana limanlarından biri olarak İstanbul’u belirledi. Firmanın Dünya Satış Başkanı Trey Hickey, yabancı turistin İstanbul ve Türkiye’yi görmek istediğine dikkati çekti. İstanbul’un Akdeniz’de ana liman olması halinde cruise gemilerinin Atina’yı pas geçeceğini belirten Naviosa Genel Müdürü Tolgar Bıyıklı ise, Yenikapı Projesi’nin hemen hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye turizm sektörünün gelir getiren en önemli kalemlerinin başında kruvaziyer turizmi geliyor. Sektörde faaliyet gösteren dev şirketler rotalarını yeniden ülkemize çevirdi, 2013 yılında 307 gemi ve 689 bin yolcuyla zirveye ulaşan alanda yeniden hareketlilik başladı. Geçtiğimiz günlerde ilk kruvaziyer gemisinin 750 turisti İstanbul'a getirmesinin ardından, altı kıtaya birden yelken açarak, 300 liman ve 150 farklı güzergah ile yolcularına tam anlamıyla “dünyayı gezme fırsatı sunan” Princess Cruise da Türkiye yapılanmasını yeniledi.

TURİST İSTANBUL’U GÖRMEK İSTİYOR

Türkiye satış haklarını Noviosa’ya emanet ederek, ülkemizdeki operasyonunu yeniden canlandıran şirket, Princess Cruise Türkiye adıyla İstanbul’dan dünyaya açılacak. Ana limanlarından biri olan İstanbul’u tercih etme sebeplerini anlatan Princess Cruise Dünya Satış Başkanı Trey Hickey, “Türk yemekleri, kültürü, tarihi, coğrafyasıyla birlikte turistik açıdan büyük bir öneme sahip. Bu ülkenin güzelliklerini daha çok limanda daha çok insanla paylaşmak istiyoruz. Dünyada bir çok lokasyon kendine has bir özelliği ve çekiciliği olsa bile yine de en çok merak edilen ve en trend destinasyonlardan biri Akdeniz. İstanbul’un tarihçesi ve kültür zenginliğinden dolayı Akdeniz’e gelmek isteyenlerin büyük bir çoğunluğu İstanbul ve Türkiye’yi de liman olarak görmek istiyor” diye konuştu.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN RAKİBİNİ GEÇECEK

Princess Cruise Türkiye Temsilcisi ve Naviosa Genel Müdürü Tolgar Bıyıklı ise, “15 seneden beri Türk pazarında olan bir şirketiz. Yaklaşık 2 hafta önce birçok gemi şirketi İstanbul ve Kuşadası'na yaklaşmaya başladı. Türkiye’den potansiyel olarak beklenti yüksek. Burayı kullanarak yurt dışında birçok ülkeyle rakip olmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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HEMEN HAYATA GEÇMELİ

İstanbul’un şu anda liman problemi olduğunu belirten Bıyıklı, "Aynı anda çok sayıda gemi yanaşamıyor. Galataport bu sorunun çözülmesinde yeterli olmayacak. Yenikapı Projesi hemen hayata geçmeli. İstanbul ana liman olursa cruise gemileri Atinayı pas geçer” dedi. Bıyıklı, sektör açısından Akdeniz çanağının çok önemli olduğunu ifade ederek turların genellikle Atina'da sonlandırıldığını söyledi. Kruvaziyer turistinin Kemer’de 1 hafta tatil fiyatına 3 ülke 8 şehir gezdiğini anlatan Bıyıklı, cruise turistinin kişi başı ortalama bin dolar harcadığına vurgu yaptı.

  • YILDA 1,7 MİLYON MİSAFİR AĞIRLIYOR
  • Tolgar Bıyıklı ve Trey Hickey
  • Princess’in en gözde destinasyonlarının egzotik yerler olduğunu belirten Bıyıklı, dünyada en çok merak edilen ülke olarak Japonya’nın başı çektiğini ifade etti. Bıyıklı, yaklaşık 25 yanaşılabilecek limana sahip olan ve farklı programların gerçekleştirebilmesine imkan sağlayan Japonya’yı ilgide, Karayipler ve Alaska’nın takip ettiğini söyledi. Bıyıklı, şöyle devam etti: “Her yıl uzunluğu 3 günden 144 güne kadar olan ve konuklarına tüm dünyadaki kıtaları görme imkânı sunan bir şirketiz. Yılda 1 milyon 700 bin misafir taşıyoruz” dedi.

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