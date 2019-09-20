Ekonomi İstanbul finansta 15 basamak yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul finansta 15 basamak yükseldi

İstanbul, Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde 6 sıra yükseldi. Mart 2019 dönemine göre 21 puan artışla puanını 641’e çıkaran İstanbul, 104 finans merkezinin sıralandığı bu endekste 53'üncü sıraya yerleşti. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, “Finans Ofisi’nin kurulmasından bu yana yaptığımız çalışmalar ile küresel finans merkezleri arasında 15 sıra birden yükseldik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'un Ümraniye- Ataşehir arasındaki bölgede inşe edilen İstanbul Finans Merkezi'nin 2022 yılında açılması planlanıyor. Merkezi’n anlatılması için dünyada finans merkezleri sıralamasını yapan firmayla geçtiğimiz aylarda Londra’da anlaşma yapılmıştı.
İstanbul'un Ümraniye- Ataşehir arasındaki bölgede inşe edilen İstanbul Finans Merkezi'nin 2022 yılında açılması planlanıyor. Merkezi’n anlatılması için dünyada finans merkezleri sıralamasını yapan firmayla geçtiğimiz aylarda Londra’da anlaşma yapılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nde (GFCI) İstanbul'un pozisyonunun Eylül 2019'da 6 sıra birden yükselerek 53'üncü sıraya çıktığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden yapılan açıklamada, Londra merkezli Z/Yen Şirketler Grubu tarafından yılda 2 kez yayınlanan ve küresel finans merkezleri sıralamasında temel olarak kabul edilen Küresel Finans Merkezleri Endeksi (GFCI) Eylül 2019 sıralamasında İstanbul'un 6 sıra birden yükselerek 53’üncü sıraya çıktığı belirtildi.

Dünya genelinde dikkate alınan endekse göre İstanbul'un, Mart 2019'da 59'uncu, Eylül 2018’de ise 68'inci sırada olduğu hatırlatılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin koordinasyonu ile yürütülen çalışmalar neticesinde, 2019 yılı içerisinde İstanbul, finans merkezleri arasında 15 basamak yukarıya taşınmış oldu. İstanbul Finans Merkezi’nin puanı Mart 2019 dönemine göre 21 puan artarak 641 puana yükseldi” denildi.

EYLEM PLANININ AÇIKLANMASI İVME KAZANDIRDI

Ofisin açıklamasında, şu bilgilere yer verildi: “Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, diğer uluslararası finans merkezleriyle yaptığı görüşmeleri, yurt içi ve yurt dışında yaptığı çalışmaları ve 11-12 Haziran 2019 tarihinde geniş bir katılımla düzenlenen İFM Çalıştayı ile birlikte ‘İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı’nı oluşturmaktadır. Aynı zamanda Ümraniye’de devam eden inşaat süreci ile ilgili olarak Türkiye Varlık Fonu ile birlikte çalışmaktadır. Bu çalışmaların tamamlanması akabinde 2022 yılı başında açılacak İFM bölgesi ile İstanbul’un bu endekste daha yukarı seviyelerde yer alacağı öngörülmektedir.”

REKLAM

"ASYA ÜLKELERİ YÜKSELİŞTE"

Açıklamada, Nanjing ve Hangzhou’nun da eklenmesiyle 104 finans merkezinin sıralandığı bu endekste ilk 5 sıranın değişmediği fakat bu sıralarda yer alan finans merkezleri puanlarının düştüğüne işaret edilerek, "Asya ülkelerinde bulunan finans merkezlerinin yükselişte olduğu görülen endekste, Dubai 4 basamak atlayarak ilk 10’a girmiştir. Bir önceki endekste 'Brexit süreciyle ilgili olarak da Paris, Lüksemburg, Frankfurt, Zürih ve Dublin’in süreçten olumlu yönde etkilenebileceği' bilgisi geçerken en son yayınlanan endekste Paris dışında Avrupa ülkelerinin düşüşte olduğu görülmektedir. Yine önceki endekste ilk 10’da yer alan Zürih ve Frankfurt ise bu endekste 14. ve 15. sıraya gerilemiştir” denildi.

Raporda, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi'nde bulunan 14 finans merkezinin 12’sinin puanlarında artış olduğu, Nur Sultan’ın (eski adıyla Astana) bölgede birinci, devamında ise İstanbul’un ikinci sıraya yerleşti.

İstanbul hak ettiği yere ulaşacak

  • Göksel Aşan
  • Açıklamada rapora ilişkin görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, şunları kaydetti: “Finans Ofisi’nin kurulmasından bu yana yaptığımız çalışmalar ile küresel finans merkezleri arasında 15 sıra birden yükseldik. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın talimatları ile çalışmalarımız devam ediyor. Geniş kapsamlı çalıştay ve toplantılarımız sonrasında, hazırlık çalışmaları devam eden ‘İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı’mızın uygulamaya geçmesiyle bu sıralamada İstanbul hak ettiği yere ulaşacaktır.”

Tekstil ihracatta çıtayı yükseltti
EKONOMİ
Tekstil ihracatta çıtayı yükseltti
49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
TCDDye yeni genel müdür

TCDD'ye yeni genel müdür

​TCDD Müdürlüğü'ne Ali İhsan Uygun getirildi.
İstanbulda 28 Şubat hortladı

İstanbul'da 28 Şubat hortladı

İBB'de ​Necip Fazıl, Mustafa Kutlu ve İskender Pala'nın eserleri yasaklandı.
CHP ve İYİ Parti terörü korudu

CHP ve İYİ Parti terörü korudu

Orman yangınları konusunda PKK'nın kınanma önergesini reddettiler.
Evlat nöbetine halel getirmeyin

Evlat nöbetine halel getirmeyin

​Erdoğan Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler konusunda uyardı.
İcat çıkaran çocuklar

İcat çıkaran çocuklar

Teknofest'i ​2 günde 250 bin kişi ziyaret etti.

Türk ordusu Suriye'ye giremez

Türk ordusu Suriye'ye giremez

Pentagon Suriye'de kışkırtmaya devam ediyor.
Boş mezar başında ağlıyorum

Boş mezar başında ağlıyorum

​5 yıl önce kızı PKK tarafından kaçırılan annenin dramı
Dünyada<br>düşük faiz dönemi

Dünyada
düşük faiz dönemi

47 Merkez Bankası faize karşı silahını çekti.
Kartal darmadağın!

Kartal darmadağın!

Öne geçtiğimiz maçta son dakikalarda yıkıldık.
Oyalama olursa<br>çalışmalar biter

Oyalama olursa
çalışmalar biter

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye güvenli bölge uyarısı.
Tunus'un diktatörü öldü

Tunus'un diktatörü öldü

​Arap Baharı protestolarında Suudi Arabistan'a kaçmıştı.
Rumlara yeni uyarı

Rumlara yeni uyarı

'Türk kıta sahanlığında çalışma yapamazsınız'
Trabzonspor'dan <br>kötü başlangıç

Trabzonspor'dan
kötü başlangıç

Grup aşamasındaki ilk maçtan mağlup ayrıldık.
Heyecan olmasın<br>diye söylememişler

Heyecan olmasın
diye söylememişler

Şampiyon güreşçimiz TVNET'e konuştu.
İdlib'i veto ettiler

İdlib'i veto ettiler

​Rusya ve Çin, ateşkesle ilgili tasarıya 'ret' çıkardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.