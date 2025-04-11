İstanbul Havalimanı hava kargoda dünyanın 'dağıtım merkezi' olmayı hedefliyor

"Deniz yoluyla yapılan taşımacılıkta güvenlik sıkıntıları yaşanıyor. Orada 'Bir rotayı, güzergahı belirledik, bu işi yürütürüz' diyemiyorsunuz. Rota üzerinde bir hadise oluyor ve her şey değişiyor. Kargo anlamında özellikle kıymetli ürünlerin, sağlık ürünlerinin taşınması noktasında hava taşımacılığı vazgeçilmez bir unsur. Hava kargo taşımacılığında yılda 2,7 milyon tona ulaştık. Önceki yıllarda 2,4 milyon ton civarındaydı. İstanbul Havalimanı'nın kargo anlamında da bir dağıtım merkezi olarak büyümesi hızlı bir şekilde devam ediyor. İstanbul, coğrafi konum itibarıyla geçit olarak kullanılmaya çok elverişli."