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İstanbul Havalimanı ilkleri yaşıyor: Bu kez aynı anda indiler

İstanbul Havalimanı ilkleri yaşıyor: Bu kez aynı anda indiler

20:3320/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
DHA
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İstanbul Havalimanı'na üç THY uçağı aynı anda iniş yaptı.
İstanbul Havalimanı'na üç THY uçağı aynı anda iniş yaptı.

Avrupa'da ilk kez İstanbul Havalimanı'nda uygulamaya başlayan 'Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları' kapsamında, Türk Hava Yolları'na (THY) ait üç uçak aynı anda iniş gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı böylelikle Avrupa'da üç uçağın iniş ve kalkış yaptığı ilk havalimanı oldu.

Avrupa'da ilk kez başlayan 'Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları' İstanbul Havalimanı'nda devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında bugün THY'nin TK1794 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi Stockholm-İstanbul seferi, TK2419 sefer sayılı Airbus A321 tipi Antalya-İstanbul seferi ve TK1822 sefer sayılı Airbus A330 tipi Paris-İstanbul seferini yapan uçakları aynı anda İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Bu kez aynı anda indiler

Saat 16.30'da gerçekleştirilen operasyon, üç uçağın aynı anda İstanbul Havalimanı'na iniş yaptığı ilk an olarak tarihe geçti.

İstanbul Havalimanı böylelikle Avrupa'da ilk kez üç uçağın iniş ve kalkış yaptığı ilk havalimanı oldu.

İniş anı radar görüntülerinde kaydedildi.

Operasyonel büyüme hedefleri doğrultusunda İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, önümüzdeki dönemlerde dörtlü bağımsız pist operasyonlarının da başlayacağını açıklamıştı.



#İstanbul Havalimanı
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