İstanbul Havalimanı küresel merkez olma yolunda ilerliyor: Yeni tesis için imzalar atıldı

İstanbul Havalimanı’nda küresel hava taşımacılık tesisi için imzalar atıldı.
Kargo trafiğinde Avrupa'nın en iyi 10 havalimanı arasında
İmzalanan anlaşmaya göre, küresel hava taşımacılık tesisinin 2024 yılının Kasım ayında tamamlanması hedefleniyor. Yolcu sayısında Avrupa’nın ‘en yoğun’, dünyanın ‘ikinci en yoğun’ havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun açıkladığı verilere göre kargo trafiğinde Avrupa’nın en iyi 10 havalimanı arasında birinci sırada. İGA İstanbul Havalimanı Kargo Şehri ve Lojistik Merkezi’nde toplam 1,4 milyon metrekarelik alan, 195 bin metrekare geçici depolama alanı ve 10 bin 800 metrekare serbest depo tesisi bulunuyor. Anlaşma sonrası İGA İstanbul Havalimanı Kargo Şehri ve Lojistik Merkezi’ndeki kargo şirketlerinin sayısı 19’a yükselecek.