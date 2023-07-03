İstanbul Havalimanı rekor tazeledi

Kurban Bayramı tatili boyunca açık ve kapalı 40 bin araç kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkı da yoğunluktan etkilendi. 10 bin araç kapasiteli katlı otopark dolup taşarken, açık otopark kısmında, araç kiralama ve vale hizmeti veren katlarda da yoğunluk yaşandı.