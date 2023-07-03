|
Ekonomi

İstanbul Havalimanı rekor tazeledi

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde ev sahipliği yaptığı uçuşlarla yolcu sayısında rekor kırdı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Pazar günü havalimanında 1642 uçuş ile 265 bin 961 yolcu seyahat etti. Bu rakamlarla açılışından bugüne kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı, "günlük yolcu sayısı rekorunu" kırmayı başardı.

12:35 . 3/07/2023 Pazartesi
AA
İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Pazar günü havalimanında 1642 uçuş ile 265 bin 961 yolcu seyahat etti.

Bu rakamlarla açılışından bugüne kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı, "günlük yolcu sayısı rekorunu" kırmayı başardı.
Havalimanının otoparkı doldu taştı
Kurban Bayramı tatili boyunca açık ve kapalı 40 bin araç kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkı da yoğunluktan etkilendi. 10 bin araç kapasiteli katlı otopark dolup taşarken, açık otopark kısmında, araç kiralama ve vale hizmeti veren katlarda da yoğunluk yaşandı.

İstanbul Havalimanı, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 23 Nisan'da günlük 1548 uçuş ve 244 bin 709 yolcu ile yılın ilk rekoruna imza atmıştı.



#istanbul havalimanı
#kurban bayramı
#rekor
#yolcu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TÜİK 2023 haziran ayı enflasyonu açıklanıyor