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Ekonomi İstanbul Havalimanına komşu tarlalar icradan yarı fiyatına
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanına komşu tarlalar icradan yarı fiyatına

İstanbul Havalimanı'na komşu tarlalar icradan yarı fiyatına

İstanbul’un yeni havalimanı ve Kanal İstanbul projesine komşu olan Çatalca’da büyüklü küçüklü tarlalar yarı fiyatına icradan satışa çıkıyor.

Haber Merkezi IHA
Tarlalar belirlenen bedelin yarı fiyatına satışa çıkıyor,
Tarlalar belirlenen bedelin yarı fiyatına satışa çıkıyor,

İstanbul’da kurulması planlanan ve 3 milyon nüfusu ile yeni İstanbul olması hedeflenen bölgenin hemen yanı başındaki Çatalca’da tarlalar çeşitli metrekareleri ile icradan yarı fiyatına satılıyor. İcraburada.com sitesinde yer alan şartnamelere bakıldığında 6 dönümlük 716 bin TL değerindeki tarlayı alıcıları icradan yarı fiyatı olan 357 bin TL’ye alma fırsatına sahip oluyor. Yine aynı ilçede daha küçük bir tarlaya ihtiyacım var diyenler için ise yaklaşık 2 dönümlük arazi 165 bin TL’den satışa çıkıyor.

“Bu m2’ler bana yetmez” diyor ve ilerisi için daha büyük planlar kuruyorsanız 18 dönümlük tarlaları bulmakta mümkün, bu tarla ise 1 milyon 150 bin TL ile icradan alıcısını bekliyor. “Havalimanı ve Kanal İstanbul’u komşu olmak için az bütçe ile yatırım yapmak istiyorum” diyenler için ise 3.5 dönümlük tarlalar 200 bin TL’den satışa çıkıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icraburada.com genel müdürü Caner Çakı, “Geleceğin İstanbul’unda benim de yerim olsun ve geleceğin İstanbul’una yatırım yapmak istiyorum diyenler için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu bölge de yatırımlar tamamlandıktan sonra kurulması planlanan yeni şehrin büyümesiyle birlikte, buralardaki tarlalar gerekli çalışmaların yapılması ile birlikte arsa vasfına geçeceğini söylemek yanlış olmaz. Uzun ve kısa vadede kar marjı yüksek olacak zaten icradan satışlarda satışa çıkan tarlalar belirlenen bedelin yarı fiyatına satışa çıkıyor, buda büyük bir fırsattır” dedi.

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