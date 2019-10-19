Ekonomi İstanbul için bir ilk olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul için bir ilk olacak

Bu yıl İstanbul’a gelen turistin İstanbul nüfusunu geçmesini beklediklerini söyleyen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Beklentimiz tarihinde ilk defa İstanbul’a gelen turist sayısının İstanbul nüfusunu geçmesi. Bu psikolojik bir eşik olacak. Yani 2019 için 15,5 milyon turist gelecek. Şu andaki veriler onu gösteriyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya ile fotoğraf çekilen turistler.
Ayasofya ile fotoğraf çekilen turistler.

Tarih, kültür ve tabii güzellikleriyle dünyanın en güzel kentlerinden biri olan İstanbul, bu özelliklerinden dolayı bu yıl bir ilki yaşamaya hazırlanıyor. Bu yıl İstanbul’a gelen turistin İstanbul nüfusunu geçmesi bekleniyor. Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörünün buluşma fuarı olan MIPCOM 2019 kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul’un bu yılı 15,5 milyon turistle tamamlamasını beklediklerini söyledi.

ODA FİYATLARI YÜZDE 27 ARTTI

İstanbul’da otel doluluk oranlarının arttığına dikkati çeken Avdagiç, “Batılı turistlerin geri gelme oranı arttı. İstanbul’da otel birim fiyatlarında yüzde 27 artış var, döviz bazında. Doluluk oranlarında yüzde 87’ye geldik. Beklentimiz, tarihinde ilk defa İstanbul’a gelen turist sayısının İstanbul nüfusunu geçmesi. Bu psikolojik bir eşik olacak. Yani 2019 için 15,5 milyon turist gelecek. Şu andaki veriler onu gösteriyor” dedi.

FİNANS MERKEZİ, İSTANBUL İÇİN MİLAT

Türkiye Varlık Fonu'nun, İstanbul Finans Merkezi’ne ciddi bir kaynak aktarmaya karar verdiğini ifade eden Avdagiç, dolayısıyla İstanbul Finans Merkezi'nin, hızlı bir şekilde devreye alınacağını söyledi. Avdagiç, İstanbul Finans Merkezi'nin hızlıca devreye alınmasının İstanbul için bir milat olacağını vurguladı. Avdagiç, şunları kaydetti: “Dünyadaki sermaye akımının İstanbul üzerinden yön bulması, ülkemizde fona ulaşım maliyetinin azalması, hareketlendireceği hukuk, müşavirlik, medya, gayrimenkul ve eğitim gibi pek çok alt sektörle birlikte oluşturacağı istihdam hem şehrimize hem de ülkemize büyük katma değer sağlayacak.”

AÇIĞIMIZ BÜTÜNÜYLE ENERJİ İTHALATINDAN KAYNAKLANIYOR

Türkiye'nin sanayi altyapısı ve sanayi ihracatının komşularından çok daha güçlü ve yüksek olduğuna dikkati çeken Şekip Avdagiç, “Ticaret dengesinin aleyhimize olduğu komşularımıza karşı verdiğimiz ticaret açığı ise bütünüyle enerji ithalatından kaynaklanıyor. Bunun yanında finans, kültür ve turizm, sanat, perakende alışverişte de Türkiye bir hub (faaliyet merkezi) olabilir” dedi.

  • KONUMUMUZ TİCARET İÇİN ÇOK UYGUN
  • Şekib Avdagiç
  • Komşu ülkelerle ticareti geliştirmek ve toplam ihracatının önemli bir kısmını bu ülkelerle yapmanın önceliklerden olması gerektiğini vurgulayan İTO Başkanı Şekib Avdağiç, “8 ülkeye kara sınırımız var. Bu ülkelerin tüketim talebi neredeyse 250 milyar dolar. Biz bu 8 ülkeye 2018’de 19,6 milyar dolarlık mal satmışız. Yani toplam ihracatımızın yüzde 11,7’si. 510 milyonluk nüfusa, 17,5 trilyon dolarlık milli gelire ve 34 bin dolar kişi başı gelire sahip AB ile ekonomik entegrasyonumuz var. Ancak bizim buraya yaptığımız ihracat geçen yıl için 84 milyar dolar oldu. Yani AB’nin toplam ithalatından aldığımız pay yüzde 4. Türkiye, doğudan batıya, kuzeyden güneye 27 trilyon dolarlık gelire sahip 1,7 milyarlık nüfusa erişim için en uygun maliyetli çıkış noktasında konumlanmış bir ülke.

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