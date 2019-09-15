Ekonomi İstanbul-İzmir Otoyolundan 35 milyon araç geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 35 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle 4 Ağustos'ta tüm etapları hizmete açılan ve İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren otoyolu bugüne kadar 35 milyon araç kullandı" dedi.

Haber Merkezi AA
İstanbul-İzmir Otoyolu
İstanbul-İzmir Otoyolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren otoyolu bugüne kadar 35 milyon aracın kullandığını söyledi.

Bakan Turhan, yaptığı açıklamada, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun tüm etaplarının 4 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle kullanıma açıldığını, 5 Ağustos itibarıyla da hizmet vermeye başladığını belirtti.

  • Otoyolun Marmara Bölgesi'ni Ege, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu bölgelerine bağlayan önemli ulaşım akslarından olduğunu ifade eden Turhan, projenin yapım çalışmalarının 2010'da başladığını dile getirdi.

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşımın süresini 8,5 saatten 3,5 saate indiren Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün 2016'da hizmete alındığını anımsatan Turhan, "Osmangazi Köprüsü'nün açılışından bugüne kadar, tüm kesimler için, toplam 35 milyon otomobil eşdeğeri araç otoyoldan geçti." diye konuştu.

  • Turhan, tüm etapların hizmete alındığı 5 Ağustos'tan bugüne kadar ise 4 milyon 600 bin otomobil eşdeğeri aracın otoyolu kullandığını bildirdi.

Bakan Turhan, otoyolun kullanıcılara önemli ekonomik katkı sağladığını sözlerine ekledi.

İstanbul havalimanları 70 milyon yolcuya koşuyor
EKONOMİ
İstanbul havalimanları 70 milyon yolcuya koşuyor

Milyonerler 7 ayda 83,4 milyar liralık döviz aldı
EKONOMİ
Milyonerler 7 ayda 83,4 milyar liralık döviz aldı

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması: Manisa'da yapılacak
EKONOMİ
Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması: Manisa'da yapılacak
Bir aile daha katıldı

Bir aile daha katıldı

'Evlat nöbeti'ne katılan aile sayısı 33'e yükseldi.
35 milyon araç geçti

35 milyon araç geçti

​İstanbul-İzmir Otoyolu 4 Ağustos'ta hizmete açılmıştı.
Türkiyede ilk kez uygulanıyor

Türkiye'de
ilk kez uygulanıyor

​İstanbul Havalimanı'na konuldu, 5 saniyede işlem yapılabiliyor.
Liderlik maçında yok

Liderlik maçında yok

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kadroya alınmadı.
Tek tek imha edildi

Tek tek imha edildi

​Bakanlık, Pençe-3 Harekatı'nda fotoğraflar paylaştı.
Tahliye rüzgarı

Tahliye rüzgarı

​FETÖ davalarındaki tahliye kararları tartışma konusu oldu.
5 yıldızlı otelde yangın paniği

5 yıldızlı otelde yangın paniği

​İstanbul'daki yangında 200 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yolcu otobüsü devrildi

Yolcu otobüsü devrildi

​Afyonkarahisar'daki kazada bir kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Millet ayakta

Millet ayakta

Doğu ve Güneydoğu'da ​onbinlerce insanımız teröre karşı yürüdü.
İstanbul ve 37 ile yağış uyarısı

İstanbul ve 37 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Afrika'yı güldürdük

Afrika'yı güldürdük

​Üç üniversiteli arkadaş bisiklet sırtında, iki ay boyunca Afrika'yı gezdi.
9-2 bitse normaldi

9-2 bitse normaldi

​Sumudica'dan maç sonu dikkat çeken açıklama.
Edebiyatın başkenti<br>Ankara mı?

Edebiyatın başkenti
Ankara mı?

​Ankara, geçmişten bugüne edebiyatın da başkenti olabildi mi?
Yaşamak için <br>sporu seçtim

Yaşamak için
sporu seçtim

​Doç. Dr. Murat Yalçıntaş, Altaylar'da at bindi, Everest Dağı'na tırmandı.
Atatürk’ün değil Kandil’in CHP’si

Atatürk’ün değil Kandil’in CHP’si

​Bahçeli: Bugünkü CHP Kandil muhipliğine, Pensilvanya muhbirliğine soyunmuştur.
Erimeyi durduramıyor

Erimeyi durduramıyor

​MHP ve CHP'ye olan geri dönüşler panik yarattı.
Arkasında önemli<br>kitaplar bıraktı

Arkasında önemli
kitaplar bıraktı

Hem tarihimizin hem de kültürümüzün farklı yönlerini aktardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.