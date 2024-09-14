İstanbul katılım finansın da merkezi olacak

Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma şemsiyesi Çelik Kubbe dünya gündemine bomba gibi düştü. Amerikan Forbes'ten sonra bir manşet de Atina'dan geldi. Yunan Kathimerini Gazetesi haberinde, Çelik Kubbe'nin özelliklerine geniş yer ayırırken, çok çeşitli hava savunma araçlarını birbirlerine entegre etmeyi, gerçek zamanlı operasyonel görünürlük sağlamayı ve yapay zeka yardımıyla sistemlerin merkezi olarak kontrol edilmesini sağlayacağını aktardı. Öte yandan Çelik Kubbe'nin özelliklerine yer verilen haberde "Çok katmanlı bu hava savunma şemsiyesi, kapsamlı hava sahası koruması için mevcutta bulunan ve gelecekte üretilecek radarları, iletişim ağlarını ve hava savunma silahlarını bir sistem halinde koordine edebilecek" ifadeleri kullanıldı. Peki 'Gök Vatan’ın yeni gözdesi Çelik Kubbe nedir, ne işe yarar, özellikleri neler? Çelik Kubbe hangi sistemlerden oluşuyor? Çelik Kubbe'nin önemi ne? Tüm detaylar haberimizde...