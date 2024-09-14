İstanbul katılım finansın da merkezi olacak

Meclis'e sunulması beklenen Katılım Finans Yasası'yla, İslami finans sisteminin tanıtımında yeni bir dönem başlayacak. Farkındalığın artırılmasında, uluslararası ilişkiler ve stratejik iş birliklerinin güçlendirilmesinde İstanbul Finans Merkezi (İFM) öncü olacak. Yeni yasa teklifiyle, İFM içerisinde yenilikçi, kapsayıcı ve dinamik bir katılım finans ekosistemi kurulacak. Katılım sigortacılığı mevzuat altyapısı geliştirilecek. Katılım sigortacılığının ve katılım emeklilik planlarının kapsayıcılığı artırılacak.
İŞLEM MALİYETİ AZALTILACAK
Altyapı projeleri için katılım finans kuruluşlarının likiditeye erişimi kolaylaştırılacak. Bu hedefle, Uluslararası İslami Altyapı ve Likidite Kuruluşu'nun kurulmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek. Faizsiz kredi kullanarak altyapı hizmeti sunmak isteyen Müslüman ülkelere imkan tanınacak. Yeni yasayla, katılım sigorta kooperatiflerinin kurulmasında önemli bir engel olan işlem maliyetleri azaltılacak.