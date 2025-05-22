İstanbul yeniden kongre atağında: 15 Temmuz darbe girişiminden sonra etkinlikler bıçak gibi kesilmişti

İstanbul, 2024'te katılımcı sayıları 50 ila 7 bin 300 arasında değişen 86 uluslararası kongreye ev sahipliği yaptı. Böylece megakent, kongre şehirleri sıralamasında dünyada ve Avrupa’da birer basamak daha yukarı çıktı. İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçtiğimiz yıl şehirde düzenlenen kongre sayısının 2023'e kıyasla 14 adet arttığını açıkladı. Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği (ICCA) verilerine göre İstanbul, 2015’ten beri ilk defa 20 şehir arasına girdi. Kongre şehirleri sıralamasında Avrupa'da 15’inciliğe yükselen İstanbul, dünyada ise 20’nci oldu.





KALKIŞMA BÜYÜK KAN KAYBETTİRDİ

Kongre turizminde ilk 10’a girmek isteyen İstanbul, hedefine daha önce 2015’te ‘dünya 8’inciliği’ni elde ederek ulaşmıştı. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından organizasyonlar bıçak gibi kesildi. İstanbul'un ev sahipliği yaptığı kongre sayısı 2015'te 148'i bulurken, FETÖ'nün kalkışmasından sonra 2016'da 62'ye, 2017'de 20'ye kadar geriledi. Kongre sayısındaki azalışa paralel olarak İstanbul dünya sıralamasında 2016'da 39'uncu, 2017'de 133'üncü sıraya düştü.





2015'TEN BERİ İLK KEZ 20'NCİLİĞE YÜKSELDİ

Türkiye, hain darbe girişiminin ekonomik etkilerini kısa sürede atlatmayı başarırken, artan tanıtım faaliyetlerinin etkisiyle megaşehir İstanbul da kongre turizminde yeniden atağa geçti. 2018'de 33, 2019 ve 2022'de 58'er uluslararası kongre gerçekleştirildi. 2020 ve 2021'de salgın nedeniyle etkinlikler iptal edildi. 2023'te 72 kongreyi üstlenen İstanbul'un dünyada 21'inciliğe ulaştığı gözlendi. İstanbul, 2024'te ise kongre şehirleri sıralamasında dünyada bir sıra daha atlayarak 2015’ten bu yana ilk kez 20’nci sıraya yerleşti.





TIPÇILARIN DA GÖZDE ŞEHRI

ICCA listesinde 2024 yılında Viyana, dünyada 154 kongreye ev sahipliği yaparak birinciliği elde ederken, onu 153 kongre ile Lizbon, 144 kongre ile Singapur izledi. ICCA’nın raporuna göre İstanbul, ilk kez açıklanan ‘2024 Yılı Tıp Bilimleri Toplantıları İçin En İyi 8 Şehir’ listesinde de dünyada 8'inciliği elde etti. İTO ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Başkanı Şekib Avdagiç, “Adım adım hedefe… İstanbul kongre sıralamasında 2017 yılında dünya genelinde 133’üncü sıradayken, bugün Avrupa’da 15’inci, dünyada ise 20’nci sırada. Hedefimiz, kalıcı olarak ilk 10’a girmek ve katma değerimizi artırmak” ifadelerini kullandı.





KAPSAMLI TURIZM ENDEKSI HAZIRLIĞI

Avdagiç, ‘İstanbul Turizm Endeksi’ projesine de değindi. Avdagiç, çalışma ile İstanbul'un turizm stratejisi ve politikalarını şekillendirecek önemli bir araç oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Avdagiç, 2025'in kalan ikinci yarısında İstanbul'da, aralarında ICVB’nin destek verdiği kongrelerin de bulunduğu ve katılımcı sayıları 100 ila 2 bin arasında olan toplam 23 uluslararası etkinliğin düzenleneceğinin bilgisini verdi.



