İstanbul 9 yıl sonra yeniden ilk 20’de

"Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) ve ICVB olarak küresel turizm ve kongre sektörlerinde İstanbul'u temsil ediyoruz. Geçtiğimiz yıla kıyasla 14 adet artan kongre sayımızın 2025 ve 2026 yıllarında daha da artması için çalışmalarımız sürüyor. Aynı şekilde, 2025 yılında şehrimize kazandırdığımız ve bizim destek verdiğimiz 15 uluslararası kongreye ve 2026 yılında ise aralarında Uluslararası Kulak Burun Boğaz Dernekleri Federasyonu'nun 8 bin 500 katılımcılı uluslararası kongresinin de yer aldığı 3 kongreye ev sahipliği yapacağız. 2025 yılı ve sonrasında da İstanbul'a alınması için ICVB olarak adaylık çalışması yaptığımız ve katılımcı sayıları 500 ile 5.000 arasında değişen 7 uluslararası kongre mevcut"