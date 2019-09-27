Ekonomi İstanbula 14 milyar dolarlık imza
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'a 1.4 milyar dolarlık imza

Ceyhan Endüstri Bölgesi’nde inşa edilecek Polipropilen Üretim Tesisi yatırımının resmi ortaklık ve lisans anlaşmaları için imzalar atıldı. Rönesans Holding’in Cezayirli Sonatrach ve G. Koreli GS E&C ile birlikte yapacağı 1,4 milyar dolarlık yatırım Türkiye'nin cari açığını yılda 250 milyon dolar azaltacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Polipropilen Üretim Tesisi için imzalar atıldı.
Polipropilen Üretim Tesisi için imzalar atıldı.

Rönesans Holding, ana faaliyet alanı olan müteahhitlik sektörünün yanı sıra 2013'ten bu yana hazırlıklarını sürdürdüğü yepyeni bir sektöre adım atıyor ve endüstriyel yatırım alanında uluslararası bir petrokimya üreticisi olmaya hazırlanıyor. Rönesans'ın uluslararası güçlü ortaklarla 1,4 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçireceği Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi, Türkiye’de özel sektörün tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük sıfırdan sanayi yatırımlardan biri olacak. Ceyhan Petrokimya ve Endüstri Bölgesi'nde 2020 sonunda inşaatına başlanacak tesis, son yıllarda bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en önemli endüstriyel yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Tesisi Türkiye'nin cari açığını 250 milyon dolar azaltacak.

2023’TE ÜRETİME HAZIR OLACAK

Projenin uluslararası resmi ortaklık ve lisans anlaşmaları için dün İstanbul’da imzalar atıldı. Projenin ana ortakları arasında Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach ve dünyanın lider mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) şirketlerinden Güney Koreli GS E&C bulunuyor. Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin teknoloji altyapısının lisansörleri ise ABD kökenli UOP Honeywell ve Hollanda kökenli LyondellBasell olacak.

Türkiye halihazırda petrokimya hammaddesi ve plastik ürünler alanında yılda 13 milyar dolarlık dış ticaret açığı veriyor. Bu rakam ülkemizin cari açığının yüzde 20'sinden fazlasına denk geliyor. Petrokimya ithalatında polipropilen önemli bir paya sahip. Bu yatırımın, Türkiye’nin polipropilen ithalatının beşte birini tek başına karşılaması bekleniyor. Polipropilen alanında Türkiye’nin toplam üretiminin 3 katını tek başına gerçekleştirecek olan 450 bin ton kapasiteli tesisin inşaatının 2023 yılının sonunda tamamlanması hedefleniyor.

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GÜVENLİ LİMAN OLMAYA DEVAM

Törende konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Ülke olarak enerjinin her alanında önemli hamleler gerçekleştirmeye ve yerli kaynak üretimi konusunda yeni rekorlara imza atmaya devam ediyoruz. Türkiye için 2023 yılının büyüme hikayesi enerji bağımsızlığı etrafında şekillenecek. Rönesans Holding ve Sonatrach’ın gerçekleştirdiği uzun vadeli anlaşma Türkiye’nin yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam ettiğini gösteriyor” dedi. Cezayir Enerji Bakanı Mohamed Arkab ise “Bu işbirliği iki ülke için enerji alanındaki güçlerini artırmak, her iki ülke ekonomisinin de kalkınması ve dostluklarını daha da güçlendirmeleri için bir fırsattır” dedi.

CARİ AÇIĞA FREN

  • Erman Ilıcak
  • Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, “Türkiye'ye katma değerli üretim sağlayacak bir projeye başlıyoruz. Son 10 yıldır ulusal ve uluslararası birçok enerji ve petrokimya şirketi için önemli endüstri tesisleri inşa ettik. Yıllar içinde bu alanda kazandığımız bilgi ve tecrübe birikimini, ülkemizin en büyük dış ticaret açığı verdiği alanların başında gelen petrokimya sektörüne yapacağımız yatırımda kullanacağız. Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi, Türkiye’nin polipropilen ithalatının beşte birini ikame edecek ve cari açığa 250 milyon dolar pozitif katkı sağlayacak” dedi. Aynı zamanda işletmesini üstlendikleri tesisi bir başlangıç olarak gördüklerini anlatan Ilacak, “Alanında dünya lideri ortaklarımızla birlikte bölgenin ilk yatırımcısı olmakla kalmayacağız. Avrupa'nın en büyük ve dünyanın üçüncü büyük endüstriyel bölgesinin işletmecisi olan Hollandalı Port of Rotterdam ile önümüzdeki 10 yıl içerisinde bölgeye yaklaşık 15 milyar dolarlık yerli ve yabancı yatırım çekmek için çalışacağız. Rönesans olarak biz de bölgedeki petrokimya ve endüstri yatırımlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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