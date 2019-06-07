Ekonomi İstanbula 4 yıl sonra ilk kruvaziyer
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul’a 4 yıl sonra ilk kruvaziyer

İstanbul’a, 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi. Sarayburnu Limanı’na demir atan 11 katlı, 206 metrelik ‘Regent Seven Seas Vogayer’ adlı geminin 750 yolcusu mehter takımıyla karşılandı. Gemi, turistlerin İstanbul’u gezmesinin ardından Kuşadası’na hareket edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Regent Seven Seas Vogayer isimli gemi
Regent Seven Seas Vogayer isimli gemi

Sarayburnu Limanı’na demir atan 10 katlı ‘Regent Seven Seas Vogayer’ adlı geminin 750 yolcusu mehter takımıyla karşılandı. Karaköy Limanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, “İstanbul gibi bir dünya şehrimizde ilk defa 4 yıl sonra bir geminin gelmesi, bizim için, ülkemiz için mutluluk kaynağıdır” dedi. Çoğunluğu İtalya ve Yunanistan vatandaşı turistleri taşıyan ‘Regent Seven Seas Voyager’ adlı gemi, dün saat 08.30’da, Sarayburnu Limanı’na yanaştı. İstanbul’a 4 yıl aradan sonra gelen ilk kruvaziyer gemisi olan lüks yolcu gemisi için tören düzenlendi. Kendileri için kırmızı halı serilen 750 yolcu mehter takımıyla karşılandı. Mehter takımını ilgiyle izleyen turistlerin bazıları hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÜLKEMİZ İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ BİR TANITIM

Gemiyi karşılayan heyetin başkanlığını yapan Karaköy Limanı Mülki İdari Amiri Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisinin gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek “ Bugün çok mutluyuz. Turizmin bir ayağı noksandı. İstanbul gibi bir dünya şehrimizde ilk defa 4 yıl sonra bir geminin gelmesi, bizim için, ülkemiz için mutluluk kaynağıdır. Bunun devamı hızla gelecek. Az önce kaptanımızı da ziyaret ettik. Kendisi de buraya gelmekten mutlu. Bahama Adaları bayrağı taşıyan geminin yolcuları, İstanbul’un tarihi yerlerini ziyaret edecekler. Emniyet olarak, başta sayın valimizin talimatları doğrultusunda, her türlü tedbirleri aldık. 2 gün burada kalacak olan yolcuların buradan mutlu olarak dönmesi ve daha arkasından kruvaziyerlerin gelecek olması bize mutluluk verecek. Ülkemiz için de çok önemli bir tanıtım” dedi.

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  • 22 gemi bekleniyor
  • Yaklaşık 4 yıldır durma noktasına gelen kruvaziyer turizmi, bu yıldan itibaren tekrar canlanmaya başladı. Ekim ayına kadar 22 kruvaziyer gemi beklenirken, bu sayının 2020 yılında 80 olacağı belirtildi.

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