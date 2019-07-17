Ekonomi İstanbula 5 ayda 5,4 milyon turist
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul’a 5 ayda 5,4 milyon turist

İstanbul’u ziyaret eden yabancı turist sayısı ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre %11 artışla 5 milyon 416 bine yükseldi. Söz konusu dönemde 199 farklı ülkeden gelen yabancılar arasında başı 395 bin kişiyle Almanlar çekerken, onları 337 binle İranlılar, 291 binle Ruslar, 204 binle de Iraklılar takip etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul’u ziyaret eden yabancı turist sayısı ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 5 milyon 416 bine yükselirken, bu alanda tarihi bir rekor kırıldı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul’u ziyaret eden yabancı sayısı yılın ilk 5 ayında 2018’in aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 5 milyon 415 bin 906’ya ulaştı. Şehri ziyaret eden turist sayısı söz konusu dönemde ilk kez 5 milyonu aştı. Yılın ilk 5 ayının her birinde de geçen yılın aynı ayına göre artış görüldü. Bu dönemde hava yoluyla İstanbul’a 5 milyon 400 bin 283 kişi gelirken, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 15 bin 623’te kaldı. Hava yolunda yüzde 11, deniz yolunda ise yüzde 5,7’lik artış yaşandı.

ATATÜRK HAVALİMANI İLK SIRADA

İlk 5 ayda Atatürk Havalimanı’ndan 2 milyon 503 bin 260 turist, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bir milyon 243 bin 804 kişi, İstanbul Havalimanı’ndan bir milyon 653 bin 219 kişi İstanbul’a gelirken, Tuzla Limanı’ndan 6 bin 303 kişi, Zeytinburnu Limanı’ndan 4 bin 620 kişi, Haydarpaşa Limanı’ndan bin 407 kişi şehre giriş yaptı. Hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 46’sı Atatürk Havalimanı’nı, yüzde 31’i İstanbul Havalimanı’nı, yüzde 23’ü Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullandı.

ALMANLAR 400 BİNE ÇIKTI RUSLAR 300 BİNE YAKLAŞTI

İlk 5 ayda İstanbul’a gelen yabancılar arasında başı 395 bin turistle Almanlar çekti. Geçen yılın aynı dönemine göre Alman ziyaretçi sayısı yüzde 4,8 artarken, toplam ziyaretçi sayısının yüzde 7,3’ünü Almanlar oluşturdu.Söz konusu dönemde İranlıların sayısı yüzde 17,7 düşüşle 337 bine geriledi. Ziyaretçi sayısı Ruslarda yüzde 17,9’luk artışla 291 bine, Iraklılarda yüzde 23,2’lik yükselişle 204 bine, Fransızlarda yüzde 17,8’lik artışla 187 bine, İngilizlerde yüzde 3 yükselişle 177 bine çıktı. Şehre gelen ABD vatandaşı sayısı 5 ayda, dikkat çekici şekilde, yüzde 31,5 artarak 152 bini bulurken, Çinli sayısı yüzde 5,6 artışla 149 bine, Ukraynalı sayısı ise yüzde 5,9’luk yükselişle 146 bine ulaştı. Suudi Arabistan’dan gelen turist sayısı ise yüzde 33,2’lik düşüşle 122 bine geriledi.

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  • Otel yenilemede 4 milyar dolarlık hacim
  • Türk turizminin lokomotifi Antalya’da ise turist sayısında rekor üstüne rekor kırılırken, müşteri beklentilerinin değişmesi, rakip ülkelerle daha iyi rekabet edebilmek amacıyla tahmini 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşan otel yapıları yenileme pazarında beklenti yükseldi. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, son yıllarda turist profilinde ve müşteri taleplerinde değişimler yaşandığını söyledi. Müşterilerin artık daha yüksek, temalı, öykülü tesisleri tercih ettiğini anlatan Ayık, Antalya bölgesinde yaklaşık 600 bin yatak kapasitesi bulunduğunu, bu rakamın da çok ciddi olduğunu kaydetti. Antalya bölgesindeki otellerin yarından fazlasının en az 15 yaş ve üzeri olduğuna dikkat çeken Ayık, ‘’Bu rakam renovasyon yapacak oteller için çok ciddi bir rakam. 15 yılı aşmış otellerde artık renovasyon zamanı gelmiş demektir“ dedi.

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