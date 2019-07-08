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TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul’a havadan 48 milyon yolcu

İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, yılın yarısını kapsayan dönemde icra edilen seferlerle toplam 48 milyon 763 bin yolcu seyahat etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

İstanbul’daki tüm havalimanlarından yılın ilk yarısında düzenlenen 337 bin 218 iç ve dış hat seferiyle toplam 48 milyon 763 bin 184 yolcu seyahat etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, nisandan itibaren sadece özel ve kargo uçuşlarının yapıldığı Atatürk Havalimanı’nı, bu yılın yarısında iç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta ise 11 milyon 845 bin 402 yolcu kullandı.

Bu dönemde icra edilen geliş ve gidiş seferleriyle 16 milyon 72 bin 534 yolcu Atatürk Havalimanı’ndan taşındı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda bu yılın ocak-haziran döneminde 16 milyon 747 bin 818 yolcu misafir edildi. İç hatta 10 milyon 407 bin 326, dış hatta 6 milyon 340 bin 492 yolcu, 6 aylık dönemde bu havalimanından seyahat etti.

GEÇEN YILA YAKLAŞILDI

İstanbul Havalimanı’nda, bu yılın ilk yarısında 4 milyon 160 bin 247 iç hat, 11 milyon 782 bin 585 dış hat yolcusu misafir edildi. Altı ayda toplam 15 milyon 942 bin 832 yolcu, bu seferlerden yararlandı. Böylece söz konusu dönemde İstanbul’daki tüm havalimanlarından seyahat eden sayısı 48 milyon 763 bin 184 olarak belirlendi. Geçen yılın yarısında İstanbul havalimanlarındaki yolcu sayısı 48 milyon 896 bin 350 olarak hesaplanmıştı.

  • İstanbul Havalimanı’ndan 103 bin sefer
  • Bahar ve yaz döneminde yolcu yoğunluğunun arttığı İstanbul Havalimanı’nda yılın ilk yarısında 103 bin 667 sefer yapıldı. Son dönemde yolcu ve sefer sayısının hızla arttığı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 2019’un ilk yarısında da yoğunluk devam etti.
  • Ocak-haziran döneminde iç hatta 66 bin 143, dış hatta 46 bin 572 olmak üzere toplam 112 bin 715 yolcu bu havalimanında ağırlandı. Bu yılın ilk yarısında Atatürk Havalimanı’nda ise iç hatta 33 bin 59, dış hatta 87 bin 777 sefer düzenlendi. Toplam 120 bin 836 sefer, bu havalimanından icra edildi.

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