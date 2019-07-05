Ekonomi İstanbulda 5 yılın turist rekoru
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul’da 5 yılın turist rekoru

Dünyanın en önemli şehirleri arasında gösterilen İstanbul, 2019 yılının ilk 5 aylık döneminde 5,5 milyon turisti ağırlayarak son 5 yılın turist rekorunu kırdı. Turist sayısı yüzde 11 artarken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Hedefimiz 15 milyon turist ağırlamak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Dünyanın turizm başkentlerinden olan İstanbul, bu yılın ilk beş ayında 5,5 milyon turist ağırlayarak son beş yılın en yüksek rekorunu kırdı. Turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11 arttı. İstanbul, turizmde 2019 yılında 15 milyon turist hedefine hız kesmeden ilerliyor. Raporla ilgili güncel verileri paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “2019’un ilk 5 ayında yaklaşık 5,5 milyon turist ağırladık. Turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 11’lik bir artış yakaladık. En çok ziyaretçi Almanya’dan. Almanya’yı, İran ve Rusya takip ediyor. 15 milyon nüfusumuzla 15 milyon turist ağırlamayı arzu ediyoruz. İstanbul yabancı turist sayısı bakımından şu anda Avrupa’da 3’üncü, dünyada ise ilk 10 arasında” dedi.

Ali Yerlikaya

HEDEF İLK 3’E GİRMEK

İstanbul’un birkaç saatlik uçuşla Dünyanın yarısına ulaşma kabiliyeti olduğunu ifade eden Yerlikaya: “İstanbul Havalimanı, hub kimliğimizi çok daha güçlendirdi. Otellerimiz, yatak kapasitemiz, konaklama, servis ve hizmet kalitemizle dünyada 1 numarayız” diye konuştu.

İstanbul’un ücret politikaları açısından çok rekabetçi olduğunu söyleyen Yerlikaya, hedefin tüm turizm başlıklarında ve ziyaretçi sayısında ilk 3’e girmek olduğunu belirtti. Yerlikaya ayrıca, Türkiye’yi ziyaret eden her 100 kişiden 42’sinin İstanbul’a geldiği bilgisini de paylaştı. İlk beş ayda İstanbul; 394 bin 925 Alman, 337 bin turist İranlı ve 290 bin Rus ziyaretçi ağırladı.

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  • TURİZM AJANSI BEKLENTİMİZİN UZAĞINDA
  • Firuz Bağlıkaya
  • Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun teklifini değerlendiren TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, konaklama sektörü ağırlıklı bir pazarlama ajansının kurulduğunu belirtti. Turizmin en önemli ayağının pazarlama olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, bu işin pazarlama ayağının, pazarlamada daha ehil kişilerin eline bırakılmasının çok daha faydalı olacağını söyledi. Bağlıkaya “Bizim beklentilerimizden çok uzak. Turizmin tanıtım pazarlama ajansı olarak kurulup içinde pazarlama unsurları barındırmayan bir yapının turizme fayda getireceğini düşünmüyorum. Sektör ile birlikte görüş alınarak hazırlanması daha doğru olurdu” dedi.

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