İstanbul'da düğün salonlarındaki doluluk yüzde 80 azaldı

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, İstanbul'da 4 Eylül'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürürlüğe giren genelge sonrasında düğün salonlarındaki doluluğun yüzde 80 azaldığını, vatandaşların nikah formatında düğün yapmayı tercih etmediğini söyledi.

Sönmez, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen düğün ve toplantı salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren yeniden hizmete başladığını hatırlattı.

1 Temmuz sonrası yoğunluk yaşandı

İstanbul'da 1150 düğün salonunda hizmet verdiklerini belirten Sönmez, düğün salonlarında sosyal mesafenin korunması, hijyen kurallarına uyulması, maske takılması, takıların yakalara takılması gibi önlemleri uyguladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Düğünlerde format artık değişmiş ve insanlar buna alışmıştı. 1 Temmuz'dan sonra düğün salonlarımızda doluluk yüzde 70 seviyesine çıkmıştı. Artan vakalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 2 Eylül'de yeni önlemler alındı ve 4 Eylül'de bu önlemler uygulanmaya başlandı. Düğünlere ilişkin 1 saat kısıtlaması getirildi. Ayrıca düğünlerin nikah formatında olması, ikramların kaldırılması, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılmaması gibi tedbirler hayata geçirildi.

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OYNAT 00:22 Kısıtlama arası ölümüne düğün Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu kısıtlamasına verilen arayla birlikte herkes ailesiyle birlikte sokaklara akın etti. Bu arayı fırsat bilen düğüncüler ise iki kısıtlama arasında davul zurna eşliğinde gelin aldı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde kimsenin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüntülenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs artışının yüksek olduğu iller arasında Bursa'yı göstermesinin de ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gözler önün serdi. BiP'te paylaş

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Beklenti normal düğünlere dönebilmek

4 Eylül'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında yürürlüğe giren genelgeden sonra düğün salonlarında doluluk yüzde 80 azaldı. Vatandaşlar nikah formatında düğün yapmayı tercih etmedi. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle vatandaşlar düğün salonlarındaki rezervasyonlarını iptal etti. Şu anda hiç düğün rezervasyonu yok. Beklentimiz bahar aylarında koronavirüs vakalarının azalması ve normal düğünlere dönmek."

İçişleri Bakanlığının düğünlerle ilgili aldığı tüm önlemlere uyduklarını dile getiren Sönmez, "Bazı kesimler vaka sayısının artmasını düğünlere bağladı. Bu doğru değil. Bu algıdan rahatsızız." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı