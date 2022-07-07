Ekonomi İstanbulda ekmeğe zam yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da ekmeğe zam yapıldı

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 4 TL'ye yükseltildi. Daha önceki tarifede 230 gram ekmeğin 3 TL'den satılması kararlaştırılmıştı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda ekmek kaç lira? Ekmeğe zam mı yapıldı? 210 gram ekmeğin fiyatı nedir?
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İTO açıklamasına göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için Oda'nın temmuz ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

  • Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

Daha önceki tarifede 1 kilogram ekmeğin azami fiyatı 14,28 TL olarak belirlenmiş ve 230 gram ekmeğin 3 TL'den satılması kararlaştırılmıştı.

Buna göre, ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 33,3 zam gelmiş oldu.

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