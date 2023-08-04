İstanbul'da kritik toplantı: Bakan Şimşek uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş'ta temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıkladı. İhracat rakamlarında tarihin en yüksek ihracat değerine ulaşıldığını belirten Bakan Bolat "İhracat temmuz ayında yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar oldu" dedi. Bolat "Küresel ihracattan aldığımız payı; 2022 yılında yüzde 1,02’ye; 2023 yılı ilk çeyreğinde ise yüzde 1,04 oranına yükselttik" bilgisini de paylaştı.