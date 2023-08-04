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Ekonomi

İstanbul'da kritik toplantı: Bakan Şimşek uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün İstanbul'da düzenlenecek, JP Morgan'ın organize ettiği, Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da katılacağı forumda, küresel şirketlerin temsilcileriyle birebir görüşmeler yapılacak.

09:36 . 4/08/2023 Cuma
AA
Şimşek, küresel şirketlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Şimşek, küresel şirketlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Bakan Şimşek, İstanbul'da düzenlenecek, JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak Türkiye Ekonomik Forumu'na katılacak.


Şimşek, Forumda, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum yapacak.


Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.


Öte yandan, söz konusu organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yapacak.


Forum ve görüşmeler basına kapalı olacak.




#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Türkiye Ekonomik Forumu
#Mehmet Şimşek
#Hafize Gaye Erkan
#Merkez Bankası
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