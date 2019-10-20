Ekonomi İstanbulda metro hatlarında arıza
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da metro hatlarında arıza

İstanbul'da metro hatlarında arıza

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen arızayla ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arızalı metro hatlarıyla ilgili açıklama yapıldı.
Arızalı metro hatlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklama şöyle:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Sağmalcılar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Sağmalcılar-Yenikapı istasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
GÜNDEM
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

300 işçi daha işsiz
GÜNDEM
300 işçi daha işsiz
Hakkariden acı haber

Hakkari'den acı haber

Teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan asker şehit oldu.
Sadece 8 lira

Sadece 8 lira

​Otomobil alacaklara güzel haber, yeni uygulama başladı.
Bütünüyle reddediyoruz

Bütünüyle reddediyoruz

​​Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki.
Cesaretleri kalmadı

Cesaretleri kalmadı

Mehmetçik içeride ve dışarıda PKK'ya göz açtırmıyor.
Gelinini döverek <br>hastanelik etti

Gelinini döverek
hastanelik etti

"Sürükledi, tekme attı, defalarca yumrukladı."
Son aşamaya gelindi

Son aşamaya gelindi

Kadınlar yanlarında bir erkek bulunmadan Umre yapabilecekler.
Fazla mesaiye zam

Fazla mesaiye zam

Memurun fazla mesai ücreti 2,26 liraya çıkacak.
Son kez seslendiler

Son kez seslendiler

​Beşiktaş Kulübünde oy verme işlemi başladı.
Hayali<br>doktor olmaktı

Hayali
doktor olmaktı

11 yaşındaki Mazlum şehit olmuştu.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

PKK mutabakatta saldırdı: Bir şehit!

PKK mutabakatta saldırdı: Bir şehit!

MSB: Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi.
Lübnan'da<br> kriz büyüyor

Lübnan'da
kriz büyüyor

Cumhurbaşkanı çözüm vadetti, bakanların istifası istendi.
Bir hafta önce boşanmışlardı

Bir hafta önce boşanmışlardı

Eski eşini ve arkadaşını öldürüp intihar etti.
Türkiye’nin yanındayız

Türkiye’nin yanındayız

​Pakistan Milli Meclis Başkanı Esad Kayser, Yeni Şafak'a konuştu.
Hepsi<br>gidecek buradan

Hepsi
gidecek buradan

​Akçakale yerlisi Hüsnü dede, sınır hattında yaşadıklarını anlattı.
Ya gidecekler<br>ya ölecekler

Ya gidecekler
ya ölecekler

​​Ankara'nın Washington tarafına verdiği süre salı akşamı doluyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.