İstanbul'da metro hatlarında arıza

Metro İstanbul’dan yapılan açıklama şöyle:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Sağmalcılar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Sağmalcılar-Yenikapı istasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır.
#MetroDuyuru#M1A#M1BM1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında Yenikapı-Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında Otogar-Kirazlı arasında teknik bir arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşanmaktadır. https://t.co/Op9vJipdwg
— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 20, 2019