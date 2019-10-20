İstanbul'da metro hatlarında arıza

Kargo firmasında skandal görüntü!

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden biriyle ilgili sosyal medyada paylaşılan bir video, büyük tepki çekti. Görüntülerde çalışanların müşterilerin kargolarını, araca rastgele atarak yüklediği görülüyor. Kargo çalışanları, bir kişi tarafından görüntüye alındığını fark edince atarak yüklediği kargoları, daha düzgün şekilde araca yüklemeye başlıyor.