Ekonomi İstanbulda tanzim satışlar başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul tanzim satış noktaları ve adresleri

İstanbul'da tanzim satışlar başladı

Hükümet sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için harekete geçti. İlk mobil tanzim satış noktası Gaziosmanpaşa'da kurulurken, satış noktasında patates ve soğan 3 liradan, portakal 2, elma 2,5 liradan satılırken, biber 7, salatalık ve domates 3,5 liradan alıcı buluyor. Satışlar belediye koordinasyonunda mahallelerde seyyar olarak gerçekleştirilirken iki kiloluk da kota uygulanıyor. Mobil tanzim noktaları nerelerde kurulacak? İstanbul tanzim satış noktaları ve adresleri nereler? Mobil tanzim satış noktalarında sebze ve meyve fiyatları kaç lira?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mobil tanzim satışları Gaziosmanpaşa'daki ilk mobil satış noktasında gerçekleşti.
Mobil tanzim satışları Gaziosmanpaşa'daki ilk mobil satış noktasında gerçekleşti.

Hükümet sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için harekete geçti. İlk mobil tanzim satış noktası Gaziosmanpaşa'da kurulurken, satış noktasında patates ve soğan 3 liradan, portakal 2, elma 2,5 liradan satılırken, biber 7, salatalık ve domates 3,5 liradan alıcı buluyor.

Satışlar belediye koordinasyonunda mahallelerde seyyar olarak gerçekleştirilirken iki kiloluk da kota uygulanıyor.

50 tanzim satış noktası kurulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçirilecek. Dün ilk mobil tanzim noktası Gaziosmanpaşa'da kuruldu.

DHA
Tanzim satışlar başladı.

İstanbul'da 5 ilçede satış yok

Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca'da üreticilik yapıldığı için bu 5 ilçede satış olmayacağı belirtildi.

DHA
Tanzim satışlar başladı.

Ürünler yüzde 50 daha ucuz

İlk tanzim satış noktasında patates ve soğan 3 liradan, portakal 2, elma 2,5 liradan satılırken, biber 7, salatalık ve domates 3,5 liradan alıcı buluyor. Satışlar belediye koordinasyonunda mahallelerde seyyar olarak gerçekleştirilirken iki kiloluk kota uygulanıyor.

DHA
Tanzim satışlar başladı.

Ankara'da da 30 tanzim noktası kurulacak

Projenin ilk etabında İstanbul'da 50, Ankara'da ise 30 tanzim satış noktası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hizmete sunuldu.

DHA
Tanzim satışlar başladı.

Tanzim satış ne işe yarar?

Tanzim etmek düzene koymayı veya düzen getirmeyi vurgular. Tanzim satmak ise kamu kurumlarının piyasaya müdahale şeklidir. Belediyeler ve halka hizmet amaçlı çalışan kamu kurumlarının halkın iyiliğine piyasaya ucuz ürün sunmasıdır.

Tanzim satış nedir?

Tanzim, kelime manasıyla düzen verme ve yoluna koyma anlamı taşımaktadır. Tanzim satış ise Türkiye'de 1973 yılında Tansa adı ile satışa başlamıştır. 1976 yılına gelindiğinde, "Tanzim Satışlar Müdürlüğü" çatısı altında, İzmir Konak'ta ilk mağaza açıldı; mağaza sayısı, 1986 yılında 12'ye ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte ortaya çıkan şirketleşme düşüncesi doğrultusunda, 15 Aralık 1986 tarihinde Tansaş İzmir Büyükşehir Belediyesi İç ve Dış Ticaret A.Ş. kuruldu.

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1996 yılında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tansaş hisselerinin %32.98'i halka açıldı. 1999 yılında hisselerini Doğuş Grubu satın aldı. Tansaş, hizmet kalitesini yükseltmek ve verimliliği daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla, 2002 yılı içinde, Macrocenter'ı kendi bünyesine kattı. Tansaş, 10 Kasım 2005'te Migros bünyesine satıldı. Sektör lideri ile birleşmenin etkisi ile sektördeki gücünü artırarak müşterilerine hizmete devam ederek büyümektedir. 2008 yılı sonunda Tansaş mağaza sayısını 270'e çıkartmıştır. 2016 yılında Migros ile birleşmiştir.

Tanzim satış yerleri

İlk etapta Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri tarafından uygulanmaya başlanacak. Özellikle fiyatında regülasyona ihtiyaç duyulan sebze meyvelere öncelik verilecek. Hangi ürünlerin, nerelerde satılacağını büyük şehir belediyeleri duyuracak.

İstanbul ve Ankara’da tanzim satış yerleri nerede olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı belediyelerin düşük fiyatla sebze-meyve satacağı tanzim satış noktalarına ilişkin detaylar belli oldu. Uygulama, gelecek hafta Ankara ve İstanbul'da başlayacak. Belediyeler, üreticinden doğrudan satın aldıkları gıda ürünlerini düşük karla satacak. Sera yatırımlarına Ziraat Bankası üzerinden destek, büyük şehirlere ise tanzim satış noktaları geliyor. Hükumet, sebze-meyve fiyatlarındaki yükselişe karşı harekete geçti. Buna göre, belediyeler, gelecek haftadan itibaren belirledikleri noktalarda tanzim satış yerleri kuracak. Belediyeler tarafından üretici hallerinden satın alınan meyve ve sebzeler düşük karla satılacak, böylece komisyoncular ve aracılar devre dışı kalacak.

İstanbul'daki tanzim satış noktaları nerede?

  1. KAĞITHANE MEYDANI
  2. MECİDİYEKÖY MEYDANI
  3. AVCILAR MEYDANI
  4. KADIKÖY MEYDANI
  5. BAKIRKÖY MEYDANI
  6. AKSARAY MEYDANI
  7. EMİNÖNÜ MEYDANI
  8. TAKSİM MEYDANI
  9. KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI
  10. BEYLİKDÜZÜ MEYDANI
  11. BAYRAMPAŞA MEYDANI
  12. AĞCILAR MEYDANI
  13. GÜNGÖREN MEYDANI
  14. SULTANBEYLİ MEYDANI
  15. SULTANGAZİ MEYDANI
  16. GOP MEYDANI
  17. SARIYER MEYDANI
  18. BEŞİKTAŞ MEYDANI
  19. ÜSKÜDAR MEYDANI
  20. ŞİRİNEVLER MEYDANI
  21. KARTAL MEYDANI
  22. MALTEPE MEYDANI
  23. PENDİK MEYDANI
  24. TUZLA MEYDANI
  25. SANCAKTEPE MEYDANI
  26. ÜMRANİYE MEYDANI
  27. ESENLER MEYDANI
  28. ESENYURT MEYDANI
  29. ÇEKMEKÖY MEYDANI
  30. K.ÇEKMECE MEYDANI
  31. ZEYTİNBURNU MEYDANI
  32. BAHÇEŞEHİR 1.KISIM
  33. BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI
  34. BÜYÜKÇEKMECE
  35. EYÜPSULTAN MEYDAN
  36. ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ
  37. BEYKOZ KAVACIK MEYDAN
  38. ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE
  39. FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN
  40. BOSTANCI LUNAPARK
  41. PENDİK SAHİL MEYDAN
  42. HALKALI MEYDAN
  43. ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK
  44. ATAŞEHİR MEYDAN
  45. İSTİNYE İSPARK
  46. ZEYTİNBURNU AVM
  47. ALİBEYKÖY SİLAHTAR
  48. HALİÇ
  49. BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ
  50. ESENLER 100.YIL MAHALLESİ

Tanzim satışlar başladı: İşte sebze ve meyve fiyatları
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