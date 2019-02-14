İstanbul tanzim satış noktaları ve adresleri

Hükümet sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için harekete geçti. İlk mobil tanzim satış noktası Gaziosmanpaşa'da kurulurken, satış noktasında patates ve soğan 3 liradan, portakal 2, elma 2,5 liradan satılırken, biber 7, salatalık ve domates 3,5 liradan alıcı buluyor.

Satışlar belediye koordinasyonunda mahallelerde seyyar olarak gerçekleştirilirken iki kiloluk da kota uygulanıyor.

50 tanzim satış noktası kurulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçirilecek. Dün ilk mobil tanzim noktası Gaziosmanpaşa'da kuruldu.

DHA Tanzim satışlar başladı.

İstanbul'da 5 ilçede satış yok

Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca'da üreticilik yapıldığı için bu 5 ilçede satış olmayacağı belirtildi.

DHA Tanzim satışlar başladı.

Ürünler yüzde 50 daha ucuz

İlk tanzim satış noktasında patates ve soğan 3 liradan, portakal 2, elma 2,5 liradan satılırken, biber 7, salatalık ve domates 3,5 liradan alıcı buluyor. Satışlar belediye koordinasyonunda mahallelerde seyyar olarak gerçekleştirilirken iki kiloluk kota uygulanıyor.

DHA Tanzim satışlar başladı.

Ankara'da da 30 tanzim noktası kurulacak

Projenin ilk etabında İstanbul'da 50, Ankara'da ise 30 tanzim satış noktası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hizmete sunuldu.

DHA Tanzim satışlar başladı.

Tanzim satış ne işe yarar?

Tanzim etmek düzene koymayı veya düzen getirmeyi vurgular. Tanzim satmak ise kamu kurumlarının piyasaya müdahale şeklidir. Belediyeler ve halka hizmet amaçlı çalışan kamu kurumlarının halkın iyiliğine piyasaya ucuz ürün sunmasıdır.

Tanzim satış nedir?

Tanzim, kelime manasıyla düzen verme ve yoluna koyma anlamı taşımaktadır. Tanzim satış ise Türkiye'de 1973 yılında Tansa adı ile satışa başlamıştır. 1976 yılına gelindiğinde, "Tanzim Satışlar Müdürlüğü" çatısı altında, İzmir Konak'ta ilk mağaza açıldı; mağaza sayısı, 1986 yılında 12'ye ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte ortaya çıkan şirketleşme düşüncesi doğrultusunda, 15 Aralık 1986 tarihinde Tansaş İzmir Büyükşehir Belediyesi İç ve Dış Ticaret A.Ş. kuruldu.

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1996 yılında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tansaş hisselerinin %32.98'i halka açıldı. 1999 yılında hisselerini Doğuş Grubu satın aldı. Tansaş, hizmet kalitesini yükseltmek ve verimliliği daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla, 2002 yılı içinde, Macrocenter'ı kendi bünyesine kattı. Tansaş, 10 Kasım 2005'te Migros bünyesine satıldı. Sektör lideri ile birleşmenin etkisi ile sektördeki gücünü artırarak müşterilerine hizmete devam ederek büyümektedir. 2008 yılı sonunda Tansaş mağaza sayısını 270'e çıkartmıştır. 2016 yılında Migros ile birleşmiştir.

Tanzim satış yerleri

İlk etapta Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri tarafından uygulanmaya başlanacak. Özellikle fiyatında regülasyona ihtiyaç duyulan sebze meyvelere öncelik verilecek. Hangi ürünlerin, nerelerde satılacağını büyük şehir belediyeleri duyuracak.

İstanbul ve Ankara’da tanzim satış yerleri nerede olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı belediyelerin düşük fiyatla sebze-meyve satacağı tanzim satış noktalarına ilişkin detaylar belli oldu. Uygulama, gelecek hafta Ankara ve İstanbul'da başlayacak. Belediyeler, üreticinden doğrudan satın aldıkları gıda ürünlerini düşük karla satacak. Sera yatırımlarına Ziraat Bankası üzerinden destek, büyük şehirlere ise tanzim satış noktaları geliyor. Hükumet, sebze-meyve fiyatlarındaki yükselişe karşı harekete geçti. Buna göre, belediyeler, gelecek haftadan itibaren belirledikleri noktalarda tanzim satış yerleri kuracak. Belediyeler tarafından üretici hallerinden satın alınan meyve ve sebzeler düşük karla satılacak, böylece komisyoncular ve aracılar devre dışı kalacak.

İstanbul'daki tanzim satış noktaları nerede?

KAĞITHANE MEYDANI MECİDİYEKÖY MEYDANI AVCILAR MEYDANI KADIKÖY MEYDANI BAKIRKÖY MEYDANI AKSARAY MEYDANI EMİNÖNÜ MEYDANI TAKSİM MEYDANI KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI BEYLİKDÜZÜ MEYDANI BAYRAMPAŞA MEYDANI AĞCILAR MEYDANI GÜNGÖREN MEYDANI SULTANBEYLİ MEYDANI SULTANGAZİ MEYDANI GOP MEYDANI SARIYER MEYDANI BEŞİKTAŞ MEYDANI ÜSKÜDAR MEYDANI ŞİRİNEVLER MEYDANI KARTAL MEYDANI MALTEPE MEYDANI PENDİK MEYDANI TUZLA MEYDANI SANCAKTEPE MEYDANI ÜMRANİYE MEYDANI ESENLER MEYDANI ESENYURT MEYDANI ÇEKMEKÖY MEYDANI K.ÇEKMECE MEYDANI ZEYTİNBURNU MEYDANI BAHÇEŞEHİR 1.KISIM BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI BÜYÜKÇEKMECE EYÜPSULTAN MEYDAN ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ BEYKOZ KAVACIK MEYDAN ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN BOSTANCI LUNAPARK PENDİK SAHİL MEYDAN HALKALI MEYDAN ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK ATAŞEHİR MEYDAN İSTİNYE İSPARK ZEYTİNBURNU AVM ALİBEYKÖY SİLAHTAR HALİÇ BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ ESENLER 100.YIL MAHALLESİ