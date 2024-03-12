İstanbul'daki yerel zincir marketlerden Ramazan hamlesi: Temel gıdada yüzde 25'e varan indirim yapılacak

Güzeldere, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) çatısı altında faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, federasyonun ramazan ayı boyunca yüzlerce üründe fiyat sabitleme ve indirim kampanyası başlattığını hatırlattı.
Güzeldere, ayrıca, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yaptıkları protokolle ramazan boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam ettiklerini belirtti.
"Kampanya kapsamındaki ürünlerde stok sorunumuz yok"
Faruk Güzeldere, enflasyonla mücadelenin yalnızca marketlerin yaptığı indirimlerle sağlanamadığına dikkati çekerek, ürünlerin satış fiyatlarının zincirin son halkası olan perakendeciler tarafından belirlenmediğini söyledi.
Ürün fiyatlarının üreticiden lojistiğe kadar birçok faktöre bağlı olduğunu vurgulayan Güzeldere, şöyle devam etti:
Kampanya kapsamındaki ürünlerde stok sorunlarının bulunmadığını ifade eden Güzeldere, tüketicilerin kampanyayı geçici görerek, arz talep dengesini bozacak şekilde bütçelerini zorlamamaları gerektiğini kaydetti.
- Marketlerdeki fiyat istikrarını sağlamanın ve tüketicilerin rahat bir ramazan geçirmesini temin etmenin öncelikleri olduğunu belirten Güzeldere, TPF çatısı altında tek yürek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.