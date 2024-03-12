İstanbul'daki yerel zincir marketlerden Ramazan hamlesi: Temel gıdada yüzde 25'e varan indirim yapılacak

"Dolayısıyla tüketicilerimizin enflasyon karşısında dirençli kalabilmesine katkı sağlamak için tüm Türkiye olarak topyekun mücadele etmeliyiz. Biz yerel market zincirleri olarak üzerimize düşeni yapmaya, vatandaşlarımızın bütçesini destekleyecek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaları daha da anlamlı kılmak adına tüm sektörlerden aynı özveriyi bekliyoruz. Özellikle üretici ve tedarikçi firmaların ramazan ayı sonuna kadar zamlı ürün listelerine geçmemeleri gerekir."